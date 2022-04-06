Almanya ve G\u00fcney Kore pasaportlar\u0131 190 \u00fclkeye vizesiz seyahatle ikinci s\u0131radaki yerlerini korurken, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada 189 \u00fclkeye vizesiz seyahat \u015fans\u0131yla Finlandiya, \u0130talya, L\u00fcksemburg ve \u0130spanya yer al\u0131yor. Listenin en sonunda, yani 112\u2019nci s\u0131rada, sadece 26 \u00fclkeye vizesiz seyahat imkan\u0131 sa\u011flayan Afganistan pasaportu yer al\u0131yor. Henley Passport Index\u2019in en g\u00fc\u00e7l\u00fc pasaportlar listesi g\u00fcncellemesi, Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131n\u0131n pasaportlardaki etkisini ortaya koyuyor. Milyonlarca Ukraynal\u0131n\u0131n kom\u015fu \u00fclkelere ka\u00e7mas\u0131na neden olan sava\u015f, b\u00f6lge i\u00e7indeki hareket \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00fczerinde derin ve belki de geri d\u00f6nd\u00fcr\u00fclemez bir etki yaratt\u0131.,En son Ocak 2022'de yay\u0131mlanan "en g\u00fc\u00e7l\u00fc pasaportlar listesi" yenilendi. Japonya ve Singapur, 192 \u00fclkeye vizesiz giri\u015f yapmay\u0131 sa\u011flamas\u0131yla d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc pasaportlar\u0131na sahip \u00fclkeler olma \u00f6zelli\u011fini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Henley Passport Index\u2019in verilerine g\u00f6re T\u00fcrkiye, 110 \u00fclkeye vizesiz seyahat \u00f6zelli\u011fini korusa da ocak ay\u0131ndan bu yana listede iki s\u0131ra geriledi. T\u00fcrkiye d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc pasaportlar\u0131 s\u0131ralamas\u0131nda ocak ay\u0131nda 50\u2019nci s\u0131radayken \u015fimdi 52\u2019nci s\u0131raya geriledi. ,Listede Ukrayna etkisi dikkat \u00e7ekici. Rusya ile sava\u015f haline olan Ukrayna\u2019n\u0131n, 141 \u00fclkeye vizesiz giri\u015f sa\u011flayan pasaportu, ocak ay\u0131ndan bu yana daha da g\u00fc\u00e7lendi. \u015eimdi, 143 \u00fclkeye vizesiz giri\u015fi imkan\u0131 sa\u011flayan Ukrayna pasaportu, 35\u2019inci s\u0131radan 34\u2019e y\u00fckseldi. Rusya ise 117 \u00fclkeye giri\u015f sa\u011flayan pasaportu ile 46\u2019nc\u0131 s\u0131radan 49\u2019a geriledi.,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya sald\u0131r\u0131lar\u0131 nedeniyle Avrupa Birli\u011fi \u00fclkeleri ve ABD Rusya\u2019ya hava sahalar\u0131n\u0131 kapatt\u0131, seyahat yasaklar\u0131 Rus vatanda\u015flar\u0131n\u0131 da etkiledi. Bu t\u00fcr k\u0131s\u0131tlamalar, geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerin \u00e7o\u011funda Rus pasaportunu etkin bir \u015fekilde de\u011fersiz stat\u00fcs\u00fcne mahkum ediyor. Raporun verilerine g\u00f6re Rusya, en g\u00fc\u00e7l\u00fc pasaportlar listesinde d\u00fc\u015fme e\u011filimini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.