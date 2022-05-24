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Türkiye Gazetesi

2022 yılının kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Büyükbaş-Küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte fiyatlarda son durum

2022 yılının kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Büyükbaş-Küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte fiyatlarda son durum

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarının ücretleri merak konusu oldu. Vatandaşlar ise “2022 yılının kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularını araştırmaya başladı. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2 bin 500-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi. Peki 2022 yılında kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarının fiyatı kaç TL? İşte sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarında son durum…

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