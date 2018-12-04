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2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
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PwC, dünyanın en büyük 32 ekonomisi için 2050 yılına kadar büyüme tahminlerini özetleyen bir rapor yayınladı. Türkiye listede birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte o liste...
32- Hollanda
Şu anki sırası: 26