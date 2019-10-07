21 sene sonra ilk defa gördü

Bursa\u2019da do\u011fu\u015ftan g\u00f6rme engelli olan Ay\u015fe Acar, 21 sene sonra anne ve babas\u0131n\u0131 g\u00f6rmenin mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131. Kendini d\u00fcnyaya getiren ailesini g\u00f6rmenin anlat\u0131lamaz bir duygu oldu\u011funu dile getiren gen\u00e7 k\u0131z\u0131n doktoruna sar\u0131lma an\u0131 herkesi duyguland\u0131rd\u0131.\r\n,Acar ailesinin 5 \u00e7ocu\u011fundan biri olan 21 ya\u015f\u0131ndaki Ay\u015fe Acar, do\u011fu\u015ftan g\u00f6rme engelini kald\u0131rmak i\u00e7in gitmedi\u011fi hastane kalmad\u0131.,Ameliyat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Bursa Uluda\u011f \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi G\u00f6z Hastal\u0131klar\u0131 Ana Bilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, \u201cHastam\u0131z Ay\u015fe Acar 21 ya\u015f\u0131nda. \u0130ki g\u00f6z\u00fc de do\u011fu\u015ftan g\u00f6rm\u00fcyordu. Daha \u00f6nce bir \u00e7ok yere gitmi\u015f, biz hastam\u0131za kornea nakli yapt\u0131k. Beraberinde bir ameliyat daha ger\u00e7ekle\u015ftirdik. ,Bu ameliyattan sonra \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir de\u011fi\u015fim oldu. Kendisi g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131. G\u00fcnl\u00fck hayatta kendini idare edebilecek duruma geldi. Ay\u015fe\u2019nin karde\u015fleri okula gidiyor ama kendisi g\u00f6remedi\u011fi i\u00e7in okula gidemedi ve bir\u00e7ok \u015feyden mahrum oldu. \u0130n\u015fallah bundan sonra daha iyi g\u00f6recek. Kendine yeni bir gelecek kurma \u015fans\u0131n\u0131 elde edebilecek. Ameliyat\u0131 Cuma g\u00fcn\u00fc yapt\u0131k ve o ak\u015fam g\u00f6z\u00fcn\u00fc a\u00e7t\u0131m \u00e7ok sevin\u00e7li bir tablo ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Penceresini a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f oldu. G\u00f6rmesini daha artt\u0131rmak i\u00e7in belki bir g\u00f6zl\u00fck ihtiyac\u0131 olacak belki de ba\u015fka d\u00fczeltme arac\u0131na ihtiya\u00e7 olacak. G\u00f6z\u00fcndeki diki\u015fleri ald\u0131ktan sonra daha iyi hale getirece\u011fiz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ameliyat sonras\u0131 doktor g\u00f6zlerini a\u00e7\u0131nca d\u00fcnyalar bizim oldu. 21 senedir bizi g\u00f6rmedi, bir \u015fey g\u00f6rmedi. Hocam\u0131z\u0131n sayesinde bizim k\u0131z\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6z\u00fc a\u00e7\u0131ld\u0131. K\u0131z\u0131m annesini, babas\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. 21 sene sonra bug\u00fcn k\u0131z\u0131m d\u00fcnyaya geldi. Allah hocamdan raz\u0131 olsun\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,.,K\u0131z\u0131n\u0131n g\u00f6rmesiyle d\u00fcnyalara sahip oldu\u011funu belirten baba Mustafa Acar ise, \u201cK\u0131z\u0131m\u0131 bir\u00e7ok yere g\u00f6t\u00fcrd\u00fck bir \u00e7aresini bulamad\u0131k. Biz \u0130stanbul\u2019da 4-5 tane doktora g\u00f6sterdik yine \u00e7are olmad\u0131. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr hocam\u0131za geldi\u011fimizde hemen bize Ay\u015fe\u2019yi getirin dedi.2- 3 g\u00fcn burada yatt\u0131k. , Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 karanl\u0131k g\u00fcnleri \u0131\u015f\u0131\u011fa \u00e7eviren herkese te\u015fekk\u00fcr eden Acar, \u201cBuna sebep olan herkesten Allah raz\u0131 olsun. 21 senedir d\u00fcnyay\u0131 g\u00f6rmedim. \u0130lk kez bir \u0131\u015f\u0131k g\u00f6rd\u00fcm. Hayat\u0131mda g\u00f6rmedi\u011fim \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Yepyeni bir d\u00fcnyaya geldim. Okula gidemedim. Bundan sonra okumak istiyorum. Yeni bir gelece\u011fe ba\u015flayaca\u011f\u0131m. G\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok g\u00fczel \u015feyler hissettim. Sanki yeniden do\u011fmu\u015f gibi oldum. \u0130nsan\u0131n en \u00f6nemli olay\u0131 \u0131\u015f\u0131k g\u00f6rmesidir. \u0130nsan\u0131n annesini, babas\u0131n\u0131 g\u00f6rmesi en g\u00fczel duygudur. Seni d\u00fcnyaya getiren anne baban\u0131 g\u00f6rmemek \u00e7ok zor bir \u015fey oldu\u011funu kimse bilemez. Ben bu duyguyu hocam\u0131z sayesinde ya\u015fad\u0131m. Allah bin kere raz\u0131 olsun\u201d dedi.\r\n\r\n