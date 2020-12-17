21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı

\u0130zmir\u2019de ya\u015fayan 37 ya\u015f\u0131ndaki Ahmez Gezer\u2019in \u00e7ocukluk tutkusu 600\u2019\u00fcn \u00fczerinde fig\u00fcrle somutla\u015ft\u0131. ,21 y\u0131ld\u0131r sinema ve \u00e7izgi roman karakterlerinin fig\u00fcrlerini toplayan Gezer, bu u\u011furda 600 bin liran\u0131n \u00fczerinde para harcad\u0131. ,Batman, Superman, Spider-Man, Freddy Krueger, Beetlejuice, Back to the Future gibi k\u00fclt film ve \u00e7izgi roman karakterlerinin fig\u00fcrlerini biriktiren Gezer, Fig\u00fcrc\u00fcn\u00fcn Seyir Defteri ad\u0131yla bir Youtube kanal\u0131 da a\u00e7t\u0131. ,Gezer, burada merakl\u0131lar\u0131 ile fig\u00fcr koleksiyonu hakk\u0131ndaki t\u00fcm detaylar\u0131 payla\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Ahmet Gezer, \u201cBenimle ayn\u0131 hobiye sahip insanlar kendilerine \u2018fig\u00fcr koleksiyoncusu\u2019 diyorlar. Pul biriktiren, kola \u015fi\u015fesi biriktirenler gibi biz de koleksiyoncuyuz. Genellikle sinema ve \u00e7izgi roman karakterlerinin fig\u00fcrlerini topluyorum. Elimde \u00f6zellikle \u00e7ocuklu\u011fumda izledi\u011fim filmlerdeki karakterlerin fig\u00fcrleri var ancak daha \u00e7ok Batman serisinin fig\u00fcrleri mevcut. Yakla\u015f\u0131k 600\u2019\u00fcn \u00fczerinde fig\u00fcr\u00fc 1999 y\u0131l\u0131ndan beri topluyorum. Yo\u011fun i\u015f hayat\u0131nda \u00e7ocuklu\u011fuma d\u00f6nmek keyifli oluyor. Ge\u00e7mi\u015fte ya\u015fan\u0131lan g\u00fczel g\u00fcnlere d\u00f6nebilme arzusu bir\u00e7ok koleksiyoncuda vard\u0131r. Her karakterin ayr\u0131 bir hat\u0131ras\u0131 var. \u00d6rne\u011fin Freddy Krueger fig\u00fcr\u00fcne bakarken akl\u0131ma filmi ilk izledi\u011fimde korkuyla babam\u0131n montuna sar\u0131lmam geliyor. Bu da benim i\u00e7in tutunacak bir dal oluyor. Koleksiyoncular i\u015fin manevi taraf\u0131n\u0131 \u00f6nemser. Maddiyat k\u0131sm\u0131n\u0131 kimse \u00f6nemsemez. 1999 y\u0131l\u0131ndan bu yana 600 bin lira, belki daha fazla para harcam\u0131\u015f\u0131md\u0131r ama t\u00fcm paray\u0131 bir anda vermedi\u011fim i\u00e7in \u00e7ok rahats\u0131z edici bir rakam olarak g\u00f6rm\u00fcyorum\u201d dedi.\r\n\r\n,,Baz\u0131 par\u00e7alar\u0131 bulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131, fig\u00fcrlerin yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelmesi sebebiyle pahal\u0131ya sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Gezer, 30 Ekim\u2019de \u0130zmir\u2019de meydana gelen depremde fig\u00fcrlerinin bir\u00e7o\u011funun zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. Gezer, \u201cDeprem s\u0131ras\u0131nda Halkap\u0131nar\u2019dayd\u0131m. Trenler o s\u0131rada durmu\u015ftu. Alsancak\u2019taki evime ko\u015farak nas\u0131l geldi\u011fimi bilmiyorum. Eve geldi\u011fimde Batman\u2019\u0131n kafas\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131l\u0131p yuvarland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Depremde \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ac\u0131lar ya\u015fand\u0131. Belki bunu demem do\u011fru de\u011fil ancak o an o durum beni \u00e7ok \u00fczd\u00fc. Bir\u00e7ok heykelim zarar g\u00f6rd\u00fc. Daha sonra olas\u0131 bir depreme kar\u015f\u0131 sa\u011flam kalan fig\u00fcrlerimi sabitledim\u201d diye konu\u015ftu.