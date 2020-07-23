22 civcivle kümes açan genç, sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu

Erzurum\u2019un Uzundere il\u00e7esinde ya\u015fayan 25 ya\u015f\u0131ndaki Turgut Canba\u015f liseyi bitirdikten sonra A\u00e7\u0131k \u00d6\u011fretim Fak\u00fcltesinden \u00fcniversite okumaya karar verdi. ,Bo\u015f zaman\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek isteyen giri\u015fimci Canba\u015f, babas\u0131na k\u00fcmes a\u00e7mak istedi\u011fini s\u00f6yledi. Babas\u0131n\u0131n onay\u0131yla evlerinin bah\u00e7esinde k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u00fcmes yapan giri\u015fimci gen\u00e7 k\u00fcmese ilk etapta 22 civciv ald\u0131. ,Canba\u015f, civcivlerinin videosunu \u00e7ekerek \u201cHarikalar Diyar\u0131\u201d isimli YouTube hesab\u0131na y\u00fckledi. K\u0131sa s\u00fcrede 127 bin aboneye ula\u015fan gen\u00e7 bir anda fenomen haline geldi.,Fenomenlikten kazand\u0131\u011f\u0131 parayla i\u015fini b\u00fcy\u00fctmek isteyen Canba\u015f, k\u00fcmesine \u00e7e\u015fitli s\u00fcs tavuklar\u0131 ald\u0131 ve 200 tavukluk bir \u00e7iftli\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc. Giri\u015fimci gencin bir sonraki hedefi ise Do\u011fu Anadolu\u2019nun en b\u00fcy\u00fck tavuk \u00e7iftli\u011fini a\u00e7mak.,Fenomen Turgut Canba\u015f, tavuk sevdas\u0131yla bu i\u015fe ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cY\u0131llar \u00f6nce tavuk sevdas\u0131yla bir k\u00fcmes a\u00e7mak istedim. Babam\u0131 s\u00fcrekli bu i\u015f i\u00e7in zorlad\u0131m. Onlara \u00e7ok \u0131srar edince sonunda kabul ettiler. Sonra babamla birlikte evimizin bah\u00e7esine k\u00fcmes yapt\u0131k. \u0130lk etapta 22 civciv ile ba\u015flad\u0131k ve \u015fu anda buras\u0131 g\u00fcn\u00fcm\u00fczde 200 hayvana ula\u015ft\u0131. Takip\u00e7ilerim sayesinde sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z \u00e7ok iyi durumda. K\u00fcmesimizde bulunan bir\u00e7ok tavuk ve g\u00fcvercinleri izleyicilerimize e-ticaret \u00fczerinden pazarl\u0131yoruz\u201d dedi.,Canba\u015f, takip\u00e7ileri sayesinde bu seviyeye geldi\u011fini kaydederek, \u201cBir g\u00fcn evde otururken o kadar s\u0131k\u0131ld\u0131m ki k\u00fcmese gelerek video \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131m. \u015eu an 127 bin abonem 40 milyona yak\u0131n video izlenmem bulunuyor. Artan kitle ve gelen ilgi sebebiyle k\u00fcmesi geli\u015ftirdim ve hayalini kurdu\u011fum hayvanlar\u0131 buraya getirerek buray\u0131 bir \u00e7iftli\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fcm. \u00c7ok g\u00fczel d\u00f6n\u00fc\u015fler al\u0131yorum. \u0130llaki ele\u015ftirenler de oluyor. Ama hepsinin can\u0131 sa\u011f olsun. Bu k\u00fcmes sayesinde bir\u00e7ok ki\u015fi k\u00fcmes hayvanc\u0131l\u0131\u011f\u0131na ba\u015fl\u0131yor. Hedefim Erzurum\u2019un ve Do\u011fu'nun en b\u00fcy\u00fck \u00e7iftli\u011fi olmak. Hayvanlar benim i\u00e7in \u00e7ok de\u011ferli. Bug\u00fcn onlar sayesinde buralara geldim. Bu pop\u00fclerli\u011fi de izleyicilerime hizmet olarak sunmak istiyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,\u00d6te yandan, Canba\u015f\u2019\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7iftli\u011finde tavuk haricinde, g\u00fcvercin, k\u00f6pek ve kaz t\u00fcrleri de bulunuyor.