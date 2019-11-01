24 yaşında bir gecede milyarder oldu!

Sino Biopharmaceutical \u015firketinin milyarder kurucusu ve kar\u0131s\u0131, sermayenin be\u015fte biri olan 3,8 milyar dolar\u0131 o\u011fullar\u0131 Eric Sy Tse'ye hediye etti.,Eric, Pensilvanya \u00dcniversitesi'nde finans b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu.,Hong Kong'lu olan Tse, son zamanlarda ortaya \u00e7\u0131kan Asyal\u0131 milyarderler kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn yen \u00fcyesi oldu.,Ancak firmadan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Eric'in ad\u0131n\u0131n, 'En zenginler listeleri'nde g\u00f6sterilmesine izin verilmeyecek.,Yani Eric, hediye edilen servetine ra\u011fmen normal hayat\u0131na devam edecek.,Bella Hadid ve Lilly Aldridge ile Bulgari'nin partisinde boy g\u00f6steren yeni milyarder, daha sonras\u0131nda Rihanna'yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015fti.,Eric Sy Tse'nin k\u00fc\u00e7\u00fck durdu\u011funa aldanmay\u0131n, 24 ya\u015f\u0131nda! Eric, d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131zlar Rihanna ve Bella Hadid'le parti bile veriyor. Basketbol ma\u00e7lar\u0131n\u0131 Yao Ming'le beraber izliyor.,Eric bir gecede servete kondu \u00e7\u00fcnk\u00fc ailesi sahibi olduklar\u0131 Sino Biopharmaceutical \u015firketinin 3,8 milyar dolarl\u0131k hisse kendisine hediye edildi.,Erik'in zengin ve \u00fcnl\u00fc arkada\u015flar\u0131 aras\u0131nda \u00c7inli olimpiyat \u015fampiyonu y\u00fcz\u00fcc\u00fc Sun Yang ve basketbol ikonu Yao Ming de var.