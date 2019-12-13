24 yaşında emekli oldu! Genç adamın büyük sırrı ortaya çıktı

27 ya\u015f\u0131ndaki Mike Rosehart, bundan 3 sene \u00f6nce emekliye ayr\u0131ld\u0131. K\u0131sac\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131 boyunca inan\u0131lmaz bir tasarruf yapan Mike, hen\u00fcz 19 ya\u015f\u0131na geldi\u011finde ilk evini alma \u015fans\u0131n\u0131 yakalad\u0131.\r\n\r\nMike \u015fimdilerde e\u015fi Alyse ve iki \u00e7ocu\u011fuyla birlikte emeklili\u011finin tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yor. Mike'\u0131n erken ya\u015fta emeklilik hayali herkesin ba\u015farabilece\u011fi kadar basit bir \u015fey asl\u0131nda. \u0130\u015fte 3 farkl\u0131 ya\u015fam ko\u00e7unun s\u0131rlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in ak\u0131l dan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Mike'\u0131n FIRE ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi erken emeklilik y\u00f6ntemi...,Az harca, \u00e7ok kazan ve aradaki fark\u0131 s\u00fcrekli pozitif y\u00f6nde a\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f. Plan asl\u0131nda \u00e7ok basit, ancak as\u0131l mesele bunu ger\u00e7ek hayata uygulayabilmek. "\u00c7o\u011fu insan d\u0131\u015far\u0131da yemek yemeye, arkada\u015flar\u0131yla bir yerlere gitmeye, sinemada film izlemeye, vs. kar\u015f\u0131 koyam\u0131yor. G\u00fcn\u00fcm\u00fcz d\u00fcnyas\u0131nda para harcamak i\u00e7in o kadar \u00e7ok yer var ki tasarrufa alan a\u00e7mak \u00e7ok zorlay\u0131c\u0131 olabiliyor" diyor.\r\n\r\nMike'\u0131n akl\u0131na bu erken emeklilik fikri ilk olarak 2010 y\u0131l\u0131nda Ontario, Kanada'da \u0130\u015fletme okurken gelmi\u015f. Ayn\u0131 d\u00f6nemlerde, Danimarkal\u0131 astrofizik\u00e7i Jacob Lund Fisker'in kitab\u0131nda okudu\u011fu "ortalama bir maa\u015fla finansal ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 sa\u011flamak" fikri de bu d\u00fc\u015f\u00fcncesinin peki\u015fmesine sebep olmu\u015f.,Bu teze g\u00f6re herkes 5 y\u0131l i\u00e7erisinde emekli olabilir. "Hen\u00fcz 17 ya\u015f\u0131nday\u0131m, gencim ve \u00e7al\u0131\u015fma iste\u011fim var" diye d\u00fc\u015f\u00fcnen Mike bu fikri derhal uygulamaya koymu\u015f. Beni mutlu eden \u015feyin \u00f6zg\u00fcrl\u00fck ve istedi\u011fim \u015feyi yapabilmek oldu\u011funu fark ettim diyen Mike \u00fcniversite hayat\u0131 boyunca hi\u00e7 ara vermeden \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f.\r\n\r\n"Fakir bir ailede, babas\u0131z olarak b\u00fcy\u00fcd\u00fcm, dolay\u0131s\u0131yla ekonomik olarak g\u00fcvenebilece\u011fim bir ailem yoktu." Mike, "\u00dcniversiteye gidebilmek i\u00e7in burs buldum. FIRE y\u00f6ntemini uygulamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131mda Tim Hortons'da \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor ve asgari \u00fccretin \u00e7ok az \u00fczerinde maa\u015f al\u0131yordum. O senenin yaz\u0131nda s\u0131n\u0131r hizmetlerinde daha iyi bir i\u015f buldum ve \u00e7ok iyi birikim yapma \u015fans\u0131 yakalad\u0131m." Diye anlat\u0131yor bu y\u00f6ntemi uygulad\u0131\u011f\u0131 ilk y\u0131l\u0131n\u0131.,\u00dcniversitenin ikinci y\u0131l\u0131nda Mike kendisine ayl\u0131k 262 dolara bir oda tutuyor. Oda \u00e7ok \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck, ancak Mike sadece uyumak i\u00e7in bir yere ihtiyac\u0131m vard\u0131 diyerek bunu hi\u00e7 \u00f6nemsemedi\u011fini anlat\u0131yor. Market al\u0131\u015fveri\u015flerini de ya\u015famaya yetecek kadar yapm\u0131\u015f, ayl\u0131k ortalama market gideri 400 dolar civar\u0131nda olmu\u015f hep.\r\n\r\nDaha sonra sevgilisiyle birlikte 455 dolar kira \u00f6dedikleri bir apartman dairesine ta\u015f\u0131nm\u0131\u015flar, burada interneti kom\u015fular\u0131yla ortak kullan\u0131yorlarm\u0131\u015f. \u0130nternetten \u00fccretsiz olarak buldu\u011fu bir bisikleti tamir eden Mike her yere bunu kullanarak gitmeye ba\u015flam\u0131\u015f, b\u00f6ylece yol paras\u0131 masraf\u0131n\u0131 s\u0131f\u0131ra indirmi\u015f.,Nihayet 19 ya\u015f\u0131na geldi\u011finde yakla\u015f\u0131k 80 bin dolar birikimi olan Mike, sevgilisi Alyse ile birlikte London, Ontario'da bulabildikleri en ucuz evi 152 bin dolara sat\u0131n alm\u0131\u015flar. Evin kalan yar\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenci kredisi ile \u00f6demi\u015fler. Daha sonra bu evin, kendi kulland\u0131klar\u0131 odan\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndaki t\u00fcm odalar\u0131n\u0131 kiraya vermi\u015fler, evin kredisini bu kiralardan kar\u015f\u0131lam\u0131\u015flar. Sonunda okuldan mezun olduklar\u0131nda ikisinin de hi\u00e7bir kredi borcu yokmu\u015f. 2014 y\u0131l\u0131nda evlenen \u00e7ift d\u00fc\u011f\u00fcn i\u00e7in masraf etmezken, balay\u0131n\u0131 masraflar\u0131n\u0131 da \u00e7ok c\u00fczi miktarda tutmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015f.\r\n\r\nMezuniyetin ard\u0131ndan Mike y\u0131ll\u0131k 42 bin dolar, Alyse ile y\u0131ll\u0131k 26.5 bin dolar maa\u015fla i\u015fe girmi\u015f. Ayn\u0131 anda m\u00fclk yenileme i\u015fine de girmi\u015fler. Banka ile yapt\u0131klar\u0131 anla\u015fmayla evlerinin %80'ini ipotek eden \u00e7ift, evi ba\u015ftan sona yenilemi\u015f. Alyse'nin maa\u015f\u0131 ile ge\u00e7inen \u00e7ift, Mike'\u0131n maa\u015f\u0131n\u0131 tamamen birikim ve yat\u0131r\u0131m i\u00e7in kullanm\u0131\u015f. Bu sayede \u00e7ift y\u0131llar i\u00e7erisinde 10 ev daha sat\u0131n almay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015f. Nihayet \u015eubat 2017'de Mike kendini emekli etmi\u015f, bir y\u0131l sonra da Alyse emekli olmu\u015f.,Sahip olduklar\u0131 11 m