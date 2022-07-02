24 yıl önce gördüğü rüyanın peşinden gitti: Tarlasında petrol bulundu
1 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE
Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıllık bir çalışmanın ardından petrol bulundu. Petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenildi ve bölgede çalışmalar genişletildi. Petrol arama çalışmaları devam ederken tarla sahibi Cengiz Buhur’un 1998 yılında gördüğü rüya dikkat çekti. Rüyasında tarlasında su vuracağını söyleyen Buhur, bu durumu babasına söylediğinde o bölgede su olmadığını dile getirdi. Babası Buhur’a 1950’li yıllarda yapılan araştırmalara göre bölgede su olmayacağını söyledi.