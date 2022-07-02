BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

24 yıl önce gördüğü rüyanın peşinden gitti: Tarlasında petrol bulundu

24 yıl önce gördüğü rüyanın peşinden gitti: Tarlasında petrol bulundu

1 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE

Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıllık bir çalışmanın ardından petrol bulundu. Petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenildi ve bölgede çalışmalar genişletildi. Petrol arama çalışmaları devam ederken tarla sahibi Cengiz Buhur’un 1998 yılında gördüğü rüya dikkat çekti. Rüyasında tarlasında su vuracağını söyleyen Buhur, bu durumu babasına söylediğinde o bölgede su olmadığını dile getirdi. Babası Buhur’a 1950’li yıllarda yapılan araştırmalara göre bölgede su olmayacağını söyledi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144