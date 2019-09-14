25 ilde 1685 konut satışa hazır! Hemen başvurun

Toplu Konut \u0130daresi'nin (TOK\u0130), alt ve orta gelir grubuna y\u00f6nelik 25 \u015fehirde, toplam 1685 konut, a\u00e7\u0131k sat\u0131\u015fta bulunuyor. Bu konutlar i\u00e7in son ba\u015fvuru tarihi 30 Eyl\u00fcl ve 31 Aral\u0131k olarak iki gruba ayr\u0131l\u0131yor. ,\u00d6deme se\u00e7enekleri ise 15 y\u0131la hatta 20 y\u0131la kadar uzan\u0131yor. Sat\u0131\u015ftaki konutlar i\u00e7in pe\u015finat oranlar\u0131, projeye g\u00f6re y\u00fczde 10, 12, 15, 20, 25 olarak de\u011fi\u015fiklik g\u00f6steriyor. ,\r\nEyl\u00fcl ay\u0131 i\u00e7inde a\u00e7\u0131k sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kacak yeni projeler de bulunuyor. Adana Seyhan\u2019da toplam 19 daire 18 Eyl\u00fcl\u2019de, Kars Merkez\u2019de 40 daire 16 Eyl\u00fcl\u2019de ve Mu\u015f Merkez\u2019de 12 daire 18 Eyl\u00fcl\u2019de ba\u015fvuru almaya ba\u015flayacak.,Projelerin sat\u0131\u015f duyurular\u0131na, daire tiplerine, hangi bankaya \u00f6deme yap\u0131laca\u011f\u0131na dair bilgilere TOK\u0130\u2019nin web sitesi veya \u2018444 86 54\u2019 numaral\u0131 ALO TOK\u0130 hatt\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz.\r\n\r\nPOSTA\r\n\r\n,\u00d6denen pe\u015finata g\u00f6re vade de uzayabiliyor. Vade s\u00fcreleri de projeye g\u00f6re 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. A\u00e7\u0131k sat\u0131\u015flardan dar gelirli vatanda\u015flar, emekliler ve \u015fehit aileleri yararlanabiliyor.,345 liradan ba\u015flayan taksitlerle ev sahibi olma \u015fans\u0131 sunan bu konutlar\u0131n fiyatlar\u0131 86 bin 996 lira ile 259 bin 630 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.,.