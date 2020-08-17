27 yıldır hiç teklemedi! 44 yaşında, 100 bin lira teklif ettiler satmadı

Sivas kent merkezinde ya\u015fayan emekli Serdar Tuncay, 27 y\u0131l \u00f6nce 11 bin marka ald\u0131\u011f\u0131 74 model Volkswagen marka klasik minib\u00fcse g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor. ,Klasik otomobil merak\u0131 da olan Tuncay, y\u0131pranm\u0131\u015f olan minib\u00fcs\u00fc 4 bin mark harcayarak eski haline getirdi. Tuncay, sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131nda 15 bin 600 kilometrede olan minib\u00fcs\u00fcn\u00fc yeniden yollarla bulu\u015fturdu. Zaman zaman kulland\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs\u00fcne evinin garaj\u0131nda g\u00f6z\u00fc gibi bakan Tuncay, ald\u0131ktan sonra 60 bin kilometre mesafe yol yapt\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs\u00fc ile hi\u00e7 yolda kalmad\u0131. ,Arac\u0131n hi\u00e7 ar\u0131za vermedi\u011fini de belirten Tuncay, bu nedenle 27 y\u0131ld\u0131r arac\u0131n\u0131n tamir edilmedi\u011fini de s\u00f6zlerine ekledi. Tuncay, 100 bin lira teklif edilmesine ra\u011fmen \u00e7ok sevdi\u011fi minib\u00fcs\u00fcn\u00fc satm\u0131yor. \u00d6te yandan Tuncay, nostalji minib\u00fcs ile ne ceza yedi ne de kaza yapt\u0131.,Serdar Tuncay, klasik otomobili ile hi\u00e7 yolda kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Arabay\u0131 1993 y\u0131l\u0131nda ald\u0131m, 27 y\u0131l oldu. O zamanlar 11 bin mark verdim. 4 bin markta harcad\u0131m 15 bin marka mal ettim. Ald\u0131\u011f\u0131m gibi hi\u00e7te boyatmad\u0131m. Lastikleri eskiydi lastikleri ald\u0131m. Renkli cam takt\u0131rd\u0131m. D\u00f6\u015femelerini yapt\u0131rd\u0131m. \u015eimdiye kadar hi\u00e7 yolda kalmad\u0131m. Ankara, Kayseri, Tokat ve Malatya gibi \u015fehirlere gittim\u201d dedi.,Tuncay, otomobili g\u00f6renlerin foto\u011fraf \u00e7ektirdi\u011fini ifade ederek, \u201cBen ald\u0131\u011f\u0131mda 15 bin 600 kilometredeydi, \u015fuanda 74 bin kilometrede. \u015eimdiye kadar bu arabayla hi\u00e7 ceza yemedim. Kazada yapmad\u0131m. ,G\u00f6renler g\u00fcl\u00fcms\u00fcyor. \u00c7ocuklar, yeti\u015fkinler foto\u011fraf \u00e7ekiliyor. Hi\u00e7 satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmedim. Ge\u00e7en sene biri sordu. \u0130nternete koyay\u0131m 125 bine satay\u0131m ben dedi. Bende kom\u015fuma durumu bahsettim. O da \u2018usta satarsan ben 100 bine kabul\u00fcm\u2019 dedi. ,KAYNAK: \u0130HA,Seviyorum arabam\u0131, ho\u015fuma gidiyor. Hatta garajda yat\u0131yor tan\u0131yanlar \u2018A\u011fabey niye yat\u0131r\u0131yorsun. \u00c7\u0131k dola\u015f da insanlar\u0131n g\u00f6z zevkini gider\u2019 diyorlar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.