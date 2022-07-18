28 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 1 milyona çıktı: Tatilcilerden geriye 483 ton çöp yığını kaldı

,Bayram tatili s\u00fcresince temizlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ekipler toplad\u0131klar\u0131 \u00e7\u00f6pleri i\u015f makineleri ile kumsaldan ta\u015f\u0131rken, en g\u00fczel temizli\u011fin hi\u00e7 kirletmeden yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek vatanda\u015flar\u0131 \u00e7evre temizli\u011fi konusunda hassas olmaya davet ettiler.,Bayram tatilinde tatil b\u00f6lgelerine ak\u0131n eden tatilcilerden geriye ho\u015f olmayan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler kald\u0131. ,\u0130stanbul\u2019a yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131yla tercih edilen Tekirda\u011f\u2019\u0131n Marmaraere\u011flisi il\u00e7esi bayram tatilinde turist ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131. ,Marmaraere\u011flisi \u00c7evre G\u00f6n\u00fcll\u00fcleri Derne\u011fi Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00d6zg\u00fcr Aksun ise \u201cBayram tatili s\u00fcresi boyunca 28 bin n\u00fcfuslu il\u00e7ede 1 Milyon misafirimizi a\u011f\u0131rlad\u0131k. Onlardan kalan \u00e7\u00f6pleri toplamak bizlere d\u00fc\u015ft\u00fc\u201d dedi.,Marmaraere\u011flisi il\u00e7esinin n\u00fcfusu 28 binden 1 milyon n\u00fcfusa ula\u015f\u0131nca, tatilcilerin b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 at\u0131klar adeta \u00e7\u00f6p da\u011flar\u0131 olu\u015ftururdu. Kumsaldan 483 ton \u00e7\u00f6p i\u015f makinalar\u0131yla topland\u0131.,Tekirda\u011f\u2019\u0131n 28 bin n\u00fcfuslu il\u00e7esi Marmaraere\u011flisi bayram tatilinde 1 milyon n\u00fcfusa ula\u015ft\u0131. Tatilin bitmesiyle b\u00f6lgeyi terk eden tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk \u00e7\u00f6p y\u0131\u011f\u0131n\u0131 kald\u0131.