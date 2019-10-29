29 Ekim resepsiyonundan dikkat çeken kareler

.Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve e\u015fi Emine Erdo\u011fan'\u0131n ev sahipli\u011finde 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde kabul t\u00f6reni d\u00fczenledi.,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve e\u015fi Emine Erdo\u011fan'\u0131n ev sahipli\u011findeki kabule \u0130hlas Holding Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ahmet M\u00fccahid \u00d6ren, \u0130hlas Haber Ajans\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hamit Arvas, \u0130hlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Ya\u015far, T\u00fcrkiye Gazetesi Genel Yay\u0131n Y\u00f6netmeni \u0130smail Kapan, T\u00fcrkiye Gazetesi Yay\u0131n Koordinat\u00f6r\u00fc Y\u00fccel Ko\u00e7, TGRT Haber Televizyonu Genel Yay\u0131n Y\u00f6netmeni Ercan Seki de kat\u0131ld\u0131.,Kabul t\u00f6reni ilk kez Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki Be\u015ftepe Millet Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezi Sergi Salonu'nda yap\u0131l\u0131rken, t\u00f6rene Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'na kat\u0131lan kahraman askerler de davet edildi.,\u0130\u015fte \u00fcnl\u00fc isimlerin de ak\u0131n etti\u011fi kabul t\u00f6reninden dikkat \u00e7eken kareler...,\u0130hlas Holding Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ahmet M\u00fccahid \u00d6ren, kabulde TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, eski TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u0130stanbul milletvekili Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile bir araya gelerek sohbet etti.