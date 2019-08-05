3,5 milyon dolara sahibinden satılık tarihi hamam

.,Gayrimenkul sat\u0131\u015f dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 yapan Sinan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201c3,5 milyon dolara hamam\u0131n sat\u0131\u015fa sunduk. Yakla\u015f\u0131k olarak T\u00fcrk Liras\u0131 ile 20 milyon TL. Bu hamam\u0131n al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in Vak\u0131flar B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne de teklifte bulunduk. Yakla\u015f\u0131k olarak 100 y\u0131ld\u0131r at\u0131l durumda bulunuyor. Gitgide harabe haline geliyor bu gidi\u015fle yak\u0131n zamanda y\u0131k\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, ta\u015flar d\u00f6k\u00fcl\u00fcyor. ,\u0130stanbul\u2019da Fatih Semtinde Cankurtaran Mahallesinde bulunan yakla\u015f\u0131k 550 y\u0131ll\u0131k \u0130shak Pa\u015fa Hamam\u0131 sahibi taraf\u0131ndan sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Duvarlar\u0131 y\u0131k\u0131lmak \u00fczere olan harabeye d\u00f6nm\u00fc\u015f tarihi hamam 3.5 milyon dolara al\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 bekliyor. \u0130\u00e7erisinde hamam olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zamanlardan kalan ibrik ve hamam ta\u015flar\u0131 ise y\u0131llara meydan okurcas\u0131na ayakta durmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde hamam\u0131n duvarlar\u0131n\u0131 ve \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131n\u0131 a\u011fa\u00e7lar ve otlar kaplad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,600 y\u0131ll\u0131k hamam\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131lar!, Bazen buradan ge\u00e7en \u00f6\u011frenciler \u2018Nas\u0131l satars\u0131n\u0131z tarihimizi?\u2019 diye tepki g\u00f6steriyor. Kesinlikle \u00f6yle de\u011fil yat\u0131r\u0131mc\u0131lar geldi\u011fi zaman buray\u0131 y\u0131kamayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyoruz. Buray\u0131 sat\u0131n alan ki\u015fi restorasyon projesini haz\u0131rlay\u0131p \u00f6yle i\u015fletmeye ge\u00e7irebilir\u201d dedi. \r\n,Tarihi hamam\u0131n sat\u0131l\u0131k oldu\u011funu g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131n baz\u0131lar\u0131 restorasyon yap\u0131l\u0131p tekrara hamam olarak kullan\u0131lmas\u0131 ko\u015fulu ile sat\u0131lmas\u0131n\u0131n normal bulurken baz\u0131lar\u0131 ise tarihi eserin sat\u0131lmas\u0131na tepki g\u00f6sterdi. \u00c7evredeki esnaftan edinilen bilgiye g\u00f6re definecilerin de hamam\u0131n i\u00e7inde bir zamanlar alt\u0131n arad\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi. Hamam\u0131n i\u00e7indeki \u00e7\u00f6p ve moloz y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131 da dikkat \u00e7ekti.\r\n,Bence sat\u0131lmamas\u0131 gerekiyor ve devlet buraya el koymas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Daha sonra devlet taraf\u0131ndan restore edilip hamam veya turizme faydal\u0131 bir yer olarak hizmet vermesi gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d diye konu\u015ftu. \r\n,Sultanahmet\u2019te durak taksi ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapan Adnan Fincan, \u201c Sahibinden sat\u0131l\u0131k hamam olan yer \u015fahs\u0131n oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. \u0130\u00e7erisinde define arad\u0131lar ama \u00f6yle bir \u015fey bulamad\u0131lar tabi. Sahibi gelip sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kard\u0131. Kesinlikle normal bulmuyorum ecdad\u0131m\u0131zdan kalan miras\u0131m\u0131z\u0131n sat\u0131lmas\u0131 do\u011fru de\u011fil. ,Sultanahmet Civar\u0131nda taksicilik yapan Mustafa Kemal Karakaya, \u201c Tarihe sayg\u0131s\u0131zl\u0131k, restore edilip turizme a\u00e7\u0131labilir. \u015eah\u0131s mali ise sat\u0131labilir tabi ama bu \u015fekilde olmas\u0131n\u0131 do\u011fru bulmuyorum. ,Sahibinden sat\u0131l\u0131k hamam ilan\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde ilgin\u00e7 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Uzun zamand\u0131r ilan\u0131 bu \u015fekilde as\u0131l\u0131 oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n,Aile buran\u0131n kendilerinden \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 istiyor. Ancak ailenin iste\u011fi sat\u0131lsa bile yine hamam olarak restore edilip kullan\u0131lmas\u0131. Bu yerin ailede kalmas\u0131 durumunda yat\u0131r\u0131mc\u0131 veya devlet kadar bak\u0131m yapamayacaklar\u0131n\u0131 ifade ettiler.,Kaynak: \u0130HA,Fatih Sultan Mehmet d\u00f6neminde in\u015fa edilen, Sultanahmet\u2019teki 550 y\u0131ll\u0131k tarihi \u0130shak Pa\u015fa Hamam\u0131 harabeye d\u00f6nm\u00fc\u015f bir \u015fekilde sahibinden 3.5 milyon dolara sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Kimi vatanda\u015flar restorasyonu yap\u0131l\u0131p yeniden kullan\u0131lacaksa sat\u0131lmas\u0131ndan yana olurken kimileri de tarihi eserin sat\u0131lmas\u0131na tepki g\u00f6sterdi.