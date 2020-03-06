3 ayda bir tane yapılıyor, altın fiyatına satılıyor

Bayram, "\u00d6zelikle d\u00fc\u011f\u00fcnlerde tak\u0131l\u0131yor. Kendisi ayr\u0131, etraf\u0131 ayr\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma istiyor. \u00c7ok uzun s\u00fcr\u00fcyor yap\u0131l\u0131\u015f\u0131. Gelene\u011fimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konu\u015ftu.,45 \u00f6\u011frencinin e\u011fitim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc kursta 3 ayda bir tane \u00fcretilen pu\u015fi, tam alt\u0131n fiyat\u0131na al\u0131c\u0131 buluyor. Uzunge\u00e7it Aile Destek Merkezi Koordinat\u00f6r\u00fc Fidan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 45 \u00f6\u011frencisi ve usta \u00f6\u011freticileriyle beraber \u00fclkenin d\u00f6rt bir yan\u0131ndan sipari\u015f ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Fatma Bayram isimli kursiyer ise b\u00f6lge kad\u0131n\u0131n\u0131n y\u00fcz y\u0131llard\u0131r pu\u015fi takt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Y\u00fcz y\u0131ll\u0131k unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f gelene\u011fimizi ya\u015fat\u0131yoruz. Annelerimiz eskiden beri d\u00fc\u011f\u00fcnlerde ba\u015flar\u0131na tak\u0131p y\u00f6resel k\u0131yafetler giyip halaylar \u00e7ekiyordu.","Son y\u0131llarda art\u0131k kimse bunun \u00fcretimini yapm\u0131yordu. Burada kilim, hediyelik e\u015fyan\u0131n yan\u0131 s\u0131ra tarihi e\u015fyalar\u0131n \u00fcretimi de oluyor. D\u00fc\u011f\u00fcnlerde tak\u0131l\u0131yor. Gelene\u011fimizi ya\u015fat\u0131yoruz" dedi.,\u015e\u0131rnak\u2019\u0131n Beyt\u00fc\u015f\u015febap ile Uludere il\u00e7esi aras\u0131nda bulunan Uzunge\u00e7it beldesindeki Aile Destek Merkezi'nde pu\u015fi kursu a\u00e7\u0131ld\u0131.