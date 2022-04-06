3 aylık bebeğini tren raylarını bıraktı! Oturup evladının ölümünü izledi

Arbuckle'in avukat\u0131 annenin ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yerinde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederken, "\u00c7ocu\u011fa zarar verdi\u011fine dair sabit bir yan\u0131lg\u0131 s\u00f6z konusu. \u00d6lmenin tek se\u00e7enek oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. K\u00f6t\u00fc bir anne oldu\u011funa inan\u0131yordu" ifadelerini kulland\u0131.,Avukat\u0131, olaydan bir g\u00fcn \u00f6nce Arbuckle intihar d\u00fc\u015f\u00fcncelerinden muzdarip oldu\u011funu ve ertesi g\u00fcn \u015fiddetli maj\u00f6r do\u011fum sonras\u0131 depresyon ve do\u011fum sonras\u0131 psikoz te\u015fhisi kondu\u011funu payla\u015ft\u0131.,Avustralya\u2019da ya\u015fanan bir olay d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda geni\u015f yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131. \u00dc\u00e7 ayl\u0131k bebe\u011fini tren raylar\u0131na b\u0131rakan anne, tutuklanarak hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.,\u0130sminin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131 istemeyen Arbuckle'\u0131n ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 eski kocas\u0131, "Bunun ne kadar ac\u0131 verici oldu\u011funu tarif etmek zor.K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131m gitti" dedi.\r\n,Olay g\u00fcn\u00fc Arbuckle, eski e\u015fine bebe\u011fini yemek yedikten sonra onu kaybetti\u011fini s\u00f6yleyen bir mesaj att\u0131. Ard\u0131ndan ise \u00fc\u00e7 ayl\u0131k \u00e7ocu\u011funu bebek arabas\u0131na koyarak y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Tren s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn acil durum frenlerini etkinle\u015ftirmesine ra\u011fmen vagonlar\u0131n alt\u0131nda kalan bebek kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Upwey'deki raylara y\u00f6nelen anne, bebe\u011fini burada b\u0131rakarak olay yerinden birka\u00e7 metre uzakla\u015ft\u0131. G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131n\u0131n ifadelerine g\u00f6re anne olay yerini g\u00f6rebilece\u011fi bir uzakl\u0131kta g\u00f6zlerini elleriyle kapatarak dakikalarca bekledi.