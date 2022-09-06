3 büyükler rekabeti transfere taşıdı: Nathan Redmond için harekete geçtiler

Ancak, resmi bir hamle ger\u00e7ekle\u015ftirmediler. Bu transferler ger\u00e7ekle\u015fmeyince, Nathan Redmond T\u00fcrk kul\u00fcplerinin i\u015ftah\u0131n\u0131 kabartt\u0131. 3 T\u00fcrk tak\u0131m\u0131 da, Southampton ile yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde, 2023 y\u0131l\u0131na kadar s\u00f6zle\u015fmesi bulunan oyuncu i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fck bir mebla\u011f teklif etti.",Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ve Galatasaray, 28 ya\u015f\u0131ndaki kanat oyuncusunun bonservisini almak i\u00e7in resmi teklifte bulundu. Bournemouth, Wolverhampton ve Everton da ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Nathan Redmond ile ilgilenmi\u015fti.,En son Icardi transferi i\u00e7in kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelen Fenerbah\u00e7e ve Galatasaray bu defa da Nathan Redmond i\u00e7in m\u00fccadele edecek. Fakat bu defa yar\u0131\u015fta Be\u015fikta\u015f da var... ,\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ve Galatasaray, Nathan Redmond i\u00e7in resmi transfer teklifinde bulundu.,\u0130\u015fte The Athletic'te konuya ili\u015fkin yaz\u0131lan o haber:\r\n\r\n"Nathan Redmond, Premier Lig'de ge\u00e7ti\u011fimiz Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc transfer sezonunun kapanmas\u0131yla beraber, Southampton'dan ayr\u0131lmaya haz\u0131r g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. ,Transfer s\u00fcreci, en az sahadaki kadar zorlu m\u00fccadelelerle devam ediyor.