3 günde yaptılar, içinde keyif sürüyorlar

\u00c7ok mutluyuz \u00e7\u00fcnk\u00fc ailecek burada ho\u015f vakit ge\u00e7iriyoruz. ,Yap\u0131m\u0131 yakla\u015f\u0131k 3 g\u00fcn s\u00fcren kardan ev g\u00f6renlerin ilgisini \u00e7ekiyor. \u00d6te yandan bu evi yapmay\u0131 bilenlerin do\u011fada zorlu k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131nda hayatta kalabildi\u011fi biliniyor.\r\n,Bazen de k\u00f6ydeki arkada\u015flar\u0131m\u0131z geliyorlar, onlarla birlikte oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz bu evde\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu Nas\u0131r k\u00f6y\u00fcnde kardan yapt\u0131klar\u0131 bloklarla kardan ev (iglo) in\u015fa eden Kaya ve ailesi, aile bireyleri ve k\u00f6ydeki vatanda\u015flarla ho\u015f\u00e7a vakit ge\u00e7iriyorlar. ,Elimizde dikd\u00f6rtgen bir kab\u0131 kal\u0131p yaparak bloklar olu\u015fturduk. \r\n,Konu hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Suat Kaya, \u201cHafta sonu evde can\u0131m\u0131z s\u0131k\u0131ld\u0131, \u00e7ocuklarla bir karar verdik, kardan bir ev yapal\u0131m dedik. ,Kaynak: \u0130HA,Testere yard\u0131m\u0131yla d\u00fczeltmeler yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bloklardan \u00fc\u00e7 g\u00fcnl\u00fck bir \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda kardan ev in\u015fa etmeyi ba\u015fard\u0131k\u201d dedi.,Sivas\u2019\u0131n Zara il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Nas\u0131r k\u00f6y\u00fcnde in\u015faatlarda kal\u0131p\u00e7\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fan Suat Kaya (38), ailesi ile birlikte evinin bah\u00e7esinde kardan Eskimo Evi in\u015fa etti.,\u0130sa Kaya ise, \u201cBen, karde\u015fim, annem ve babamla birlikte kardan ev in\u015fa etik.