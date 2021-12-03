3 ilimiz buz tuttu, sıcaklık -12'yi gördü

3 ilimizde Sibirya so\u011fuklar\u0131 etkili olmaya ba\u015flad\u0131. Vatanda\u015f \u00f6nlem i\u00e7in ara\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fczerine battaniye serdi.,Ara\u00e7 sahipleri, ara\u00e7lar\u0131n\u0131 so\u011fuktan korumak i\u00e7in evlerinde bulunan hal\u0131, kilim, battaniye ve paspas gibi malzemeleri ara\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fczerine sererek so\u011fuktan korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Buna ra\u011fmen sabah \u00e7al\u0131\u015fmayan ara\u00e7lar, motor k\u0131sm\u0131na s\u0131cak su d\u00f6k\u00fclerek \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,So\u011fuk havan\u0131n etkili oldu\u011fu \u015fehirde, kent merkezinden ge\u00e7en Kars \u00c7ay\u0131 da k\u0131smen dondu. So\u011fuktan k\u0131smen donan \u00e7aydan adeta buz akt\u0131. Kentte so\u011fuk havan\u0131n etkisini s\u00fcrd\u00fcrece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,.,Erzincan\u2019da so\u011fuk hava etkisini art\u0131rd\u0131. Gece s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fen hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle ara\u00e7lar\u0131n camlar\u0131 buz tuttu. Sabah i\u015f ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 okula g\u00f6t\u00fcrmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kmaya haz\u0131rlanan vatanda\u015flar \u00f6nce buz tutan ara\u00e7lar\u0131n\u0131n cam\u0131n\u0131 kaz\u0131d\u0131.,Erzincan\u2019da so\u011fuyan havayla birlikte k\u0131\u015f mevsiminin iyice hissedilmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten vatanda\u015flardan Ali K\u00f6ksal, \u201cK\u0131\u015f ay\u0131na girdik. Bug\u00fcn de \u00e7ok so\u011fuk bir havayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Ara\u00e7lar\u0131n cam\u0131 buz tutmu\u015f. \u00c7ocu\u011fu okula g\u00f6t\u00fcrmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kacakt\u0131m bu durumu g\u00f6r\u00fcnce camlar\u0131 kaz\u0131yorum.\u201d dedi.\r\n\r\n,So\u011fuk havada d\u0131\u015far\u0131da \u00e7al\u0131\u015fmak mecburiyetinde olan baz\u0131 i\u015f\u00e7iler ise teneke i\u00e7erisinde ate\u015f yakarak \u0131s\u0131nmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Yanan ate\u015fte ellerini \u0131s\u0131tan i\u015f\u00e7iler, k\u0131\u015f\u0131n \u015fartlar\u0131n olduk\u00e7a zorla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Meteoroloji 12. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince yap\u0131lan son de\u011ferlendirmeye g\u00f6re, Do\u011fu Anadolu genelinde hava par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu ge\u00e7ecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay\u0131 ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi g\u00f6r\u00fclecek. S\u0131cakl\u0131klar\u0131n mevsim normalleri civar\u0131nda seyretmesi beklenen b\u00f6lgede r\u00fczg\u00e2r g\u00fcneyli y\u00f6nlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.\r\n\r\n,Gece en d\u00fc\u015f\u00fck hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda olmak \u00fczere; Erzurum\u2019da 14, Kars\u2019ta 15, A\u011fr\u0131\u2019da 17, I\u011fd\u0131r\u2019da 3, Erzincan\u2019da 5, Ardahan\u2019da 19, Bayburt\u2019ta 9, Tunceli\u2019de 2 derece olarak kaydedildi.\r\n\r\nG\u00fcn i\u00e7erisinde beklenen en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar ise; Erzurum ve Kars\u2019ta 4, A\u011fr\u0131\u2019da 5, I\u011fd\u0131r\u2019da 7, Erzincan\u2019da 8, Ardahan\u2019da 2, Bayburt\u2019ta 3 ve Tunceli\u2019de 10 derece olmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\nKayak merkezlerinde kar kal\u0131nl\u0131klar\u0131 da; Paland\u00f6ken\u2019de 37, Kop\u2019ta 18, Ergan Kayak Merkezinde 14 santimetre olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.,Erzurum\u2019da Sibirya so\u011fuklar\u0131 etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 17 dereceye d\u00fc\u015fen hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 hayat\u0131 olumsuz etkiliyor. Camilerin \u00f6n\u00fcnde bulunan \u015fad\u0131rvanlar buz tutarken, a\u011fa\u00e7larda da buz sark\u0131tlar\u0131 olu\u015ftu. Sabah i\u015fe gitmek i\u00e7in otob\u00fcs duraklar\u0131na giden vatanda\u015flar, buzla kaplanm\u0131\u015f duraklarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Baz\u0131 vatanda\u015flar ise ara\u00e7 camlar\u0131nda olu\u015fan buzlanmay\u0131 engellemek i\u00e7in battaniyeler kulland\u0131.\r\n\r\n