3 yıl vergi yok! SGK primlerini 1 yıl boyunca devlet ödeyecek

T\u00fcm gen\u00e7leri \u00e7ok yak\u0131ndan ilgilendiriyor. Devlet kendi i\u015fini kuran gen\u00e7lere b\u00fcy\u00fck destek sa\u011fl\u0131yor. ,\u00dclkemizde gen\u00e7lerin hem istihdam\u0131 hem de i\u015f kurmas\u0131 destekleniyor. Giri\u015fimci gen\u00e7ler i\u00e7in devlet pek \u00e7ok alanda destek sa\u011fl\u0131yor. Bunlar aras\u0131nda vergi ve prim kolayl\u0131klar\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Gen\u00e7 giri\u015fimcilerin vergi ve primleri kar\u015f\u0131lan\u0131yor. \u0130lk kez kendisine ait bir i\u015fyeri a\u00e7an ve Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na (SGK) Ba\u011f-Kur'lu olarak kay\u0131t yapt\u0131ran 18-29 ya\u015f aras\u0131ndaki gen\u00e7lerin 1 y\u0131l boyunca Ba\u011f-Kur primleri devlet taraf\u0131ndan \u00f6deniyor.,B\u00f6ylece gen\u00e7 giri\u015fimci 1 y\u0131l boyunca SGK'ya prim \u00f6demeden i\u015fini yap\u0131yor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesapland\u0131\u011f\u0131nda, mevcut tutarlarla 12 bin 184 liray\u0131 buluyor. Gen\u00e7 giri\u015fimcinin her ay bin 15 liral\u0131k prim \u00f6demesi cebinde kal\u0131yor. Prim deste\u011finden yararlanmak i\u00e7in gencin kendi i\u015finde bilfiil \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 veya i\u015fin kendisi taraf\u0131ndan sevk ve idare edilmesi gerekiyor.\r\n\r\n, \r\n\u0130lk kez bir gelir vergisi m\u00fckellefi olarak i\u015fyeri a\u00e7an 18-29 ya\u015f aras\u0131 gen\u00e7ler i\u00e7in 3 y\u0131ll\u0131k bir vergi istisnas\u0131 bulunuyor. Gen\u00e7ler, 3 vergi y\u0131l\u0131 boyunca kazan\u00e7lar\u0131n\u0131n 75 bin liral\u0131k k\u0131sm\u0131 i\u00e7in gelir vergisi \u00f6demiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir giri\u015fimcinin cebinde kalacak miktar y\u0131ll\u0131k 15 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor. Kazan\u00e7 istisnas\u0131ndan yararlananlar, beyana tabi ba\u015fka bir gelirinin olmas\u0131 durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazan\u00e7lar\u0131 dolay\u0131s\u0131yla istisnadan yararlanabiliyor. (Takvim)