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30 metrelik kanyondan düşen genç bu halde bulundu
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Antalya’da 30 metrelik Kadın Yarı Kanyonu’na düşen genç itfaiye ve polisin 3 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.
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