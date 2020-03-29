30 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğinin son ustalarından

Giresun'da 1990 y\u0131l\u0131nda mesle\u011fine \u00e7\u0131rak olarak ba\u015flay\u0131p daha sonra kendi d\u00fckkan\u0131n\u0131 i\u015fletmeye ba\u015flayan \u00d6mer Teke, ayakkab\u0131 tamircili\u011finin son ustalar\u0131ndan. ,Ortaokulu bitirdikten sonra amcas\u0131n\u0131n o\u011flu ile birlikte \u00e7\u0131rak olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 2003 y\u0131l\u0131ndan beri kendi d\u00fckkan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Teke, g\u00fcn boyu gelen m\u00fc\u015fterilerin ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131 tamir etmenin yan\u0131 s\u0131ra \u00e7anta, bavul ve kemerleri de tamir ediyor. ,13 y\u0131l \u00e7\u0131rak olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Teke, "Ben 1990 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131m bu mesle\u011fe ve 13 y\u0131l \u00e7\u0131rak olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m.","Bu i\u015f bir zanaatt\u0131r. Ben bu i\u015fi ustas\u0131ndan \u00f6\u011frenerek bu g\u00fcnlere geldim. Bu mesle\u011fin devam etmesini istiyoruz ama yeti\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7\u0131rak bulam\u0131yoruz. E\u011fer b\u00f6yle giderse biz bu mesle\u011fin son ustalar\u0131 olarak kalaca\u011f\u0131z.","M\u00fc\u015fteri potansiyelimiz de var, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde imkanlar da iyi. \u0130nsanlar yeni bir ayakkab\u0131 almaktansa y\u0131pranan ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131 getirdi\u011finde hem tekrardan kullanmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 oluyoruz hem de paradan tasarruf etmelerini sa\u011fl\u0131yoruz\u201d dedi.