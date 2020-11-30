30 yıl önce sular altında kalan mahalle ilgi odağı oldu

Kahramanmara\u015f\u2019ta S\u0131r Baraj\u0131\u2019nda suyun \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan, 30 y\u0131l \u00f6nce sular alt\u0131nda kalan mahalle foto\u011fraf merakl\u0131lar\u0131n u\u011frak yeri oldu.,Evi ve bah\u00e7esini sular alt\u0131nda b\u0131rakan mahalle sakinleri, \u015fimdilerde baraj sular\u0131n\u0131n \u00e7ekilmesiyle ortaya \u00e7\u0131kan yerle\u015fim kal\u0131nt\u0131lar\u0131nda an\u0131lar\u0131n\u0131 ya\u015farken, \u00e7\u0131kan manzara ise foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131 cezbediyor.,\u00c7e\u015fitli ta\u015f yap\u0131lar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri \u00e7ekmek i\u00e7in buraya geldiklerini s\u00f6yleyen foto\u011fraf\u00e7\u0131lar, \u201cBir mahallenin sular alt\u0131nda kalmas\u0131 telaffuz itibariyle \u00e7ok basit olabilir ama orada insanlar\u0131n ge\u00e7mi\u015fi, an\u0131lar\u0131 ve tarihi hepsi sular\u0131n alt\u0131nda kal\u0131yor.",Oniki\u015fubat il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Av\u015far Mahallesi, 1991 y\u0131l\u0131nda S\u0131r Baraj\u0131'n\u0131n y\u00fckselmesiyle sular alt\u0131nda kald\u0131.,"Sular \u00e7ekilince bizler de buraya gelip o duyguyu hem ya\u015famak hem de foto\u011fraflamak istedik\u201d dedi.