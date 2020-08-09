30 yıllık çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi! 'Böyle bir olayı ilk defa gördük'

\u00c7emi\u015fgezek il\u00e7esinde besicilik yapan Serdar Demir\u2019in ine\u011fi do\u011fum yaparken \u00f6ld\u00fc. Annesiz kalan danaya Kangal cinsi \u00e7oban k\u00f6pe\u011fi annelik yapmaya ba\u015flad\u0131. ,K\u00f6pek, danay\u0131 sahiplenerek emmesine izin verdi. Ac\u0131kt\u0131k\u00e7a k\u00f6pe\u011fin yan\u0131nda gelen dana, emdikten sonra yerine geri gidiyor. ,Ayn\u0131 zamanda Demir\u2019in 2 kedisi de danay\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakm\u0131yor. G\u00fcn boyunca danan\u0131n yan\u0131nda olan kediler, gece g\u00fcnd\u00fcz onunla kal\u0131yor. 30 y\u0131ld\u0131r besici oldu\u011funu dile getiren Demir, daha \u00f6nce b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Serdar Demir, \u201c\u0130ne\u011fim do\u011fum s\u0131ras\u0131nda \u00f6ld\u00fc ve dana \u00f6ks\u00fcz kal\u0131nca kangal k\u00f6pe\u011fim danaya annelik etti. Emzirme s\u0131ras\u0131nda hep bulu\u015fuyorlar. Emzirdikten sonra dana kendi yerine ge\u00e7iyor., K\u00f6pek ise hayvanlar\u0131 korumak i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. 15 g\u00fcn boyunca emzirdi. Olay bizi \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. 30 y\u0131ld\u0131r besicilikle u\u011fra\u015f\u0131yorum b\u00f6yle bir \u015feyi ilk defa g\u00f6rd\u00fcm. \u0130ki tana yavru kedim danayla \u00e7ok g\u00fczel ili\u015fki i\u00e7erisinde. Danaya sar\u0131larak yat\u0131yorlar. Hep birlikteler\u201d dedi.