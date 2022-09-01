300 milyon dolar değerinde... Bayraktar TB2'ye bir ülke daha talip! Artık havacılıkta en büyük ihracatçı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bu yıl Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda düzenleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapılarını ziyaretçilere açan TEKNOFEST KARADENİZ, tüm hızıyla devam ederken savunma sanayi şirketleri de ürünlerini ve yazılımlarını sergiliyor. Bu şirketlerden biri de Baykar... Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar ile adından söz ettiren Baykar, ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.