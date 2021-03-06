35 milyon liraya satılık 3000 yıllık antik kent

Y\u0131llard\u0131r kaz\u0131 yap\u0131lan ve her b\u00f6lgesinden tarih f\u0131\u015fk\u0131ran antik kenttin 170 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazi, hissedarlar\u0131 taraf\u0131ndan 35 milyona sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,Bir emlak portal\u0131nda 5 g\u00fcn \u00f6nce verilen ilanla sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131lan arazi ile ilgili tan\u0131t\u0131m metninde "Bodrum Konac\u0131k Pedasa\u2019da 170 d\u00f6n\u00fcm i\u00e7inde kagir ev var. \u0130\u00e7i temiz, oturmaya uygun, evin g\u00fcne\u015f enerjisi var. Zeytinli tarla olarak ge\u00e7iyor. 1. Derece sit alan\u0131" ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.,Leleg Uygarl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 3 bin y\u0131ll\u0131k yerle\u015fim yeri olan Pedasa Antik Kenti kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc i\u00e7ine alan 170 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazi, sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Mu\u011fla S\u0131tk\u0131 Ko\u00e7man \u00dcniversitesi Arkeoloji B\u00f6l\u00fcm Ba\u015fkan\u0131 ve Pedasa Antik Kenti Kaz\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Adnan Diler \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde, \u00f6\u011fretim g\u00f6revlileri ve \u00f6\u011frencilerden olu\u015fan 20 ki\u015filik ekiple ge\u00e7en y\u0131l da b\u00f6lgede kaz\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,Bodrum\u2019un en \u00f6nemli arkeolojik kal\u0131nt\u0131lar\u0131na ev sahipli\u011fi yapan Antik Pedasa kenti sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,Athena Tap\u0131na\u011f\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere karakol binas\u0131, sur duvarlar\u0131, nekropol ve yerle\u015fim yerlerine ait tarihi yap\u0131 kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu 3 bin y\u0131ll\u0131k Pedasa Antik Kentinde 13 y\u0131ld\u0131r aral\u0131klarla kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131l\u0131yor.