350 yıl önce battı, yeni keşfedildi: Hazinesine paha biçilemiyor!

350 y\u0131l \u00f6nce Bahamalar'da batan gemiye ait kal\u0131nt\u0131lar, ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,350 y\u0131ld\u0131r Bahamalar'\u0131n k\u00f6pek bal\u0131klar\u0131yla dolu sular\u0131n\u0131n alt\u0131nda olan, 17. y\u00fczy\u0131ldan kalma gemi enkaz\u0131ndaki hazinede alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f sikkelerin yan\u0131 s\u0131ra, alt\u0131n kolyeler, de\u011ferli ta\u015flar, \u00c7in porselenleri ve tarihi k\u0131l\u0131\u00e7lar yer al\u0131yor.\r\n\r\n,4 Ocak 1656'da kuzey Bahamalar'daki Little Bahama Bank a\u00e7\u0131klar\u0131nda batan iki katl\u0131 bir \u0130spanyol kalyon gemisi Nuestra Se\u00f1ora de las Maravillas bat\u0131\u011f\u0131n\u0131n hazinesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bu eserler aras\u0131nda \u0130spanyol zeytin kavanozlar\u0131, \u00c7in porselenleri, demir te\u00e7hizat, alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f sikkeler ile asker Don Martin de Aranda Gusm\u00e1n'a ait g\u00fcm\u00fc\u015f bir k\u0131l\u0131\u00e7 sap\u0131 yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Geminin 8 par\u00e7adan olu\u015ftu\u011fu tahmin edilen hazinesinin \u00e7o\u011funlu\u011fu 1656 ile 1990'lar\u0131n ba\u015f\u0131 aras\u0131nda \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilirken modern teknoloji kullan\u0131larak yap\u0131lan y\u00f6ntemler, geminin batmas\u0131ndan bu yana hi\u00e7 dokunulmam\u0131\u015f eserleri ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Son ke\u015ffi ger\u00e7ekle\u015ftiren Allen Exploration adl\u0131 \u015firketin kurucusu Carl Allen, \u201cNuestra Se\u00f1ora de las Maravillas, Bahamalar'\u0131n denizcilik tarihinin ikonik bir par\u00e7as\u0131. \u0130\u00e7erisinde bulunan hazineler, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta ilk kez Bahamalar'daki yeni bir m\u00fczede sergilenecek. Bahamalar'daki ilk denizcilik m\u00fczesinde sergilenmesi i\u00e7in Bahama h\u00fck\u00fcmetinin onay\u0131n\u0131 ald\u0131k\u201d dedi. \r\n\r\n,\u00dc\u00e7 alt\u0131n zincirin yan\u0131 s\u0131ra \u0130spanyol deniz ticaretinde derinden aktif olan dini bir \u015f\u00f6valye grubu olan kutsal Santiago Tarikat\u0131 \u00fcyeleri taraf\u0131ndan tak\u0131lan d\u00f6rt kolye de yeni ke\u015ffedilen eserler aras\u0131nda yer ald\u0131.\r\n\r\n,Uzmanlar e\u015fyalardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n '\u0130spanyol t\u00fcccarlar\u0131n ve yetkililerin yasad\u0131\u015f\u0131 olarak zenginle\u015fmesini sa\u011flayan ka\u00e7ak mallar oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n