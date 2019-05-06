36 saat tok tutan besin açıklandı!

Eda A\u011f\u0131ll\u0131 Ak\u0131n, \u00f6zellikle bu d\u00f6nemde hatal\u0131 beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 sonucu tansiyon ve kan \u015fekerinde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra, sindirim sistemi problemleri ile bedeni y\u0131pratan sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131n s\u0131kl\u0131kla ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti.,Is\u0131nan havalar\u0131n ve ramazan\u0131n sonlar\u0131na do\u011fru gelinmesiyle beraber a\u00e7l\u0131k hissi daha fazla hissedilmeye ba\u015flam\u0131\u015f olabilir. G\u00fcn boyu hi\u00e7 ac\u0131mamak istiyorsan\u0131z birazdan verece\u011fimiz \u00f6nerileri dikkatlice okuman\u0131z\u0131 tavsiye ediyoruz.\r\n,Sahur \u00f6\u011f\u00fcn\u00fc, g\u00fcn i\u00e7inde enerji sto\u011funuzu kar\u015f\u0131layacak en \u00f6nemli \u00f6\u011f\u00fcn oldu\u011fu i\u00e7in mutlaka sahura kalkman\u0131z\u0131 ve sahurda sizi uzun s\u00fcre tok tutacak besinlerin tercih edilmesi \u00f6neriliyor. Lif i\u00e7eri\u011fi y\u00fcksek, glisemik indeksi d\u00fc\u015f\u00fck ve kaliteli protein i\u00e7eri\u011fine sahip besinler uzun s\u00fcre tokluk sa\u011fl\u0131yor.,Sahur men\u00fcs\u00fcne ili\u015fkin \u00f6nerilerini aktaran Diyetetik Uzman\u0131 A\u011f\u0131ll\u0131 Ak\u0131n, 1 tane yumurta, 2 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 yulaf ezmesi, 70 gram ya\u011fs\u0131z lor peynir, 1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 s\u0131v\u0131ya\u011f ve 50 gram mantar ile haz\u0131rlanacak omletin sa\u011fl\u0131kl\u0131 sahur i\u00e7in lezzetli bir se\u00e7enek oldu\u011funu bildirdi.\r\n,S\u00f6z konusu besinlere \u00f6rnekler veren Beslenme ve Diyetetik Uzman\u0131 Eda A\u011f\u0131ll\u0131 Ak\u0131n, bunlar aras\u0131nda yumurtan\u0131n \u00f6nemine dikkat \u00e7ekti. A\u011f\u0131ll\u0131 Ak\u0131n, yumurtan\u0131n 36 saat s\u00fcreyle toklu\u011fu sa\u011flayabilecek tek besin oldu\u011fundan sahurda mutlaka t\u00fcketilmesi gerekti\u011fini bildirdi.Yumurtan\u0131n peynirle desteklenmesini gerekti\u011fini vurgulad\u0131.