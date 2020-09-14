36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı

36 y\u0131l \u00f6nce bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 e\u015finin t\u00fcm borcu \u00fcst\u00fcne y\u0131k\u0131ld\u0131! Yetkililerden yard\u0131m bekliyor... \u0130\u015fte detaylar!, Eski e\u015finin bankadan \u00e7ekti\u011fi 200 bin liral\u0131k kredinin kendisinden tahsil edilece\u011fini \u00f6\u011frenen Kebap\u00e7\u0131o\u011flu, hi\u00e7bir ili\u015fkisi olmad\u0131\u011f\u0131 halde eski e\u015finin borcunun kendisinin \u00fczerine y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek yetkililerin kendisine yard\u0131m etmesini istedi.,36 y\u0131l \u00f6nce bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 e\u015finin ba\u015fkas\u0131yla evlendi\u011fini ve kendisi hi\u00e7bir hukuki ba\u011f\u0131 kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran \u00d6mer Faik Kebap\u00e7\u0131o\u011flu, varis olarak kendisinden sonra evlendi\u011fi e\u015finin yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Olay\u0131n i\u00e7erisinde doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n olabilece\u011fini kaydeden Kebap\u00e7\u0131o\u011flu, "1984 y\u0131l\u0131nda Sivas\u2019ta bulundu\u011fum bir s\u0131rada e\u015fim ben evde olmad\u0131\u011f\u0131m bir d\u00f6nemde evin b\u00fct\u00fcn e\u015fyas\u0131n\u0131 y\u00fckleyerek \u00e7ekip kendi memleketi Konya\u2019ya gitmi\u015f. Daha sonra geldim, hukuki s\u00fcre\u00e7 ba\u015flat\u0131ld\u0131, dava a\u00e7\u0131ld\u0131. Eve d\u00f6nmeyi reddetti, bo\u015fanma davas\u0131 sonucu 1984 y\u0131l\u0131nda mahkeme karar\u0131yla bo\u015fand\u0131k. Daha sonra \u00e7ocu\u011fum vard\u0131, Konya\u2019ya g\u00f6rmek i\u00e7in gittim g\u00f6stermediler. Ondan sonra ben bir daha ne y\u00fczlerini g\u00f6rd\u00fcm ne seslerini duydum ne de arad\u0131m. 36 y\u0131l sonra \u015fubat ay\u0131nda bana bir mesaj geldi, \u2018Miras b\u0131rakan\u0131n\u0131z Meryem Sar\u0131 \u0130stanbul Varl\u0131k Y\u00f6netime olan borcundan dolay\u0131, hakk\u0131n\u0131zda \u0130stanbul 11\u2019inci \u0130cra M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn esas say\u0131l\u0131 dosyas\u0131yla icra talebi ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r, detayl\u0131 bilgi i\u00e7in aray\u0131n\u2019 mesaj\u0131 geldi. ,Ben bu numaray\u0131 arad\u0131\u011f\u0131m zaman bana bor\u00e7lu oldu\u011fumu, hemen icrada ilk taksiti yat\u0131rmam\u0131 istediler. Bende buna itiraz ettim, kad\u0131ndan bo\u015fand\u0131\u011f\u0131m\u0131 kendisi ile hukuki ba\u011f\u0131m\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledim. Defalarca beni arad\u0131lar, sesli mesajlar at\u0131ld\u0131, s\u00fcrekli aranarak 'Sen \u00f6demezsen \u00e7ocuklar\u0131ndan bile olsa bu para al\u0131nacak' deniliyor. Bende bana tebligat g\u00f6nderim hukuki yollarda hakk\u0131m\u0131 arayay\u0131m itiraz\u0131m\u0131 yapay\u0131m dedim. Buna ra\u011fmen gelen giden bir \u015fey yok, bana tebligat\u0131 g\u00f6nderdiklerini adresimde bulunamad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in geri g\u00f6nderildi\u011fini s\u00f6ylediler, ben adresim yerim belli s\u00fcrekli adresimde olan bir insan\u0131m. Tebligat bana gelmi\u015f de\u011fil, \u00f6demesem hakk\u0131mda tebligat yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kabul edilerek mal varl\u0131\u011f\u0131m\u0131za haciz koyarak banka hesaplar\u0131ma el koyacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Mal varl\u0131\u011f\u0131m yok, emekli har\u00e7l\u0131\u011f\u0131mdan ba\u015fka bankayla hi\u00e7bir \u015feyim yok. , Dilek\u00e7emi verdim, ilk mesaj geldi\u011finden beri benim evimde huzurum kalmad\u0131, ailem bunun nas\u0131l geldi\u011fini ve izah etmemi istiyorlar. Ben bunun izah\u0131n\u0131 yapam\u0131yorum, ak\u0131llara zarar bir durum 36 y\u0131l olmu\u015f bo\u015fanal\u0131, benden sonra ba\u015fka bir evlilik yapm\u0131\u015f varis olacaksa \u00f6b\u00fcr adam\u0131 yaps\u0131nlar, beni neden varis yap\u0131yorlar ve neden bor\u00e7lu \u00e7\u0131kart\u0131yorlar. Ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z, Adalet Bakan\u0131m\u0131z ve di\u011fer yetkililere sesleniyorum ben bir \u015fey yapam\u0131yor ve derdimi kimseye anlatam\u0131yorum. Bu i\u015fte doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k i\u015fi var, kim bu i\u015fin i\u00e7inde bilmiyorum, beni kim varis se\u00e7mi\u015f ise hepsi bu i\u015fin i\u00e7indedir. Ama kimdirler nedirler, bulamad\u0131m devletimiz ara\u015ft\u0131r\u0131p bulacakt\u0131r" dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Yeni\u015fehir il\u00e7esinde ya\u015fayan ve 36 y\u0131l \u00f6nce ilk e\u015fi Meryem Sar\u0131 taraf\u0131ndan terk edilen 72 ya\u015f\u0131ndaki \u00d6mer Faik Kebap\u00e7\u0131o\u011flu, daha sonra e\u015finden bo\u015fand\u0131. 36 y\u0131l i\u00e7erisinde eski e\u015fi ba\u015fka biriyle evlenirken kendisi de Diyarbak\u0131r\u2019da ba\u015fka bir kad\u0131nla hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftirdi. 2006 y\u0131l\u0131nda eski e\u015fi Meryem Sar\u0131, hayata g\u00f6zlerini yumdu. Eski e\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bile bilmeyen Kebap\u00e7\u0131o\u011flu, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l icradan gelen mesajla neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.