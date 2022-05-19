3600 ek göstergede sona gelindi: Artış 1450 TL'yi, ikramiyeler 43 bin lirayı bulacak

Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyordu. Yeni düzenlemeyle 3600 ek göstersi polis, hemşire ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletilmişti. Düzenlemeye ilişkin bugüne kadar üç toplantı gerçekleşirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son değerlendirmeleri yaptıklarını duyurmuştu. Ay sonunda Resmi Gazete'de yayınlaması beklenen düzenleme ile milyonlarca memur ve emeklinin maaş, aylık, ikramiye oranı değişecek.