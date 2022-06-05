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Türkiye Gazetesi

3600 ek göstergede sona gelindi! Bir grup daha dahil edildi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

3600 ek göstergede sona gelindi! Bir grup daha dahil edildi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Tüm gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Memur, emekli maaşı ve ikramiyelerde yüzde 20 ‘in üzerinde artması bekleniyor. Gelen son bilgiye göre ise 3600 ek gösterge için mevcut emekli memurlar ve ön lisans mezunlarının da taslak metinlere girdiği öğrenildi. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Emekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar artacak? Kimin ek göstergesi ne kadar artacak?

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