37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

E\u015fine yard\u0131mc\u0131 olan ve \u00e7ocuklar\u0131na bakan G\u00fcls\u00fcm Y\u0131lmaz, halinden memnun oldu\u011funu, do\u011fan\u0131n i\u00e7erisinde temiz bir ya\u015fam s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini ve k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n\u0131n yaln\u0131z olmas\u0131na ra\u011fmen teknolojik aletlerle de\u011fil de eski y\u0131llarda oldu\u011fu gibi do\u011fan\u0131n i\u00e7erisinde b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,30 y\u0131l i\u00e7erisinde yava\u015f yava\u015f bo\u015falan k\u00f6yde sadece bir aile kald\u0131. G\u00fcls\u00fcm Y\u0131lmaz (40) ve Mehmet Y\u0131lmaz (52) \u00e7ifti, 2.5 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131zlar\u0131 ve 19 ya\u015f\u0131ndaki o\u011fullar\u0131 ile birlikte ya\u015f\u0131yor. ,Y\u0131lmaz, \u201cBuras\u0131 eskiden bir k\u00f6yd\u00fc, kalabal\u0131k bir hanesi vard\u0131. Burada deprem nedeniyle ve su sorunu oldu\u011fu i\u00e7in k\u00f6y\u00fc o zamanlar rahmetli dedem muhtarken a\u015fa\u011f\u0131ya indirdi. Buras\u0131 da b\u00f6yle kald\u0131. Bizde burada hayvanc\u0131l\u0131k yap\u0131yoruz 10 senedir ve devam ettiriyoruz burada hayat\u0131m\u0131z\u0131. Biz ge\u00e7imimizi sa\u011fl\u0131yoruz. Ben bildi bileli buralar evdi, sonra tabii k\u00f6y indikten sonra tarihi yap\u0131 olarak y\u0131k\u0131k olarak kald\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,Hayvanc\u0131l\u0131kla ge\u00e7imini sa\u011flayan Mehmet Y\u0131lmaz'\u0131n en b\u00fcy\u00fck yard\u0131mc\u0131s\u0131 ise e\u015fi G\u00fcls\u00fcm Y\u0131lmaz. \u0130ki odal\u0131 toprak evde ya\u015fayan aile elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 g\u00fcne\u015f panelinden sa\u011flarken, suyu trakt\u00f6rle 10 kilometre uzakl\u0131ktan getiriyor. Y\u0131lmaz ailesi genel ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 ise haftada bir defa Sarayk\u00f6y il\u00e7e merkezine giderek kar\u015f\u0131l\u0131yor. Aile, do\u011fal ya\u015famdan ise \u00e7ok memnun.,Sabahlar\u0131 erken saatlerde k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131na bakan ve ard\u0131ndan onlar\u0131 otlamaya g\u00f6t\u00fcren Mehmet Y\u0131lmaz, eskiden Sazak k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sonra tekrar geri geldi\u011fini belirterek, \u201cEskiden de burada ya\u015f\u0131yordum, gittim tekrardan geri geldim. Bir tek biz ya\u015f\u0131yoruz \u015fimdi burada, zaten burada ba\u015fka ya\u015fayan da yok.",1982 y\u0131l\u0131nda meydana gelen deprem ve heyelandan dolay\u0131 vatanda\u015flar elleri ile yapt\u0131klar\u0131 toprak evleri terk ederek yakla\u015f\u0131k 10 kilometre uza\u011fa ta\u015f\u0131nd\u0131.,"Elektri\u011fi ise panellerden kar\u015f\u0131l\u0131yoruz ve suyumuzu da tanker ve trakt\u00f6rle getirip, damacanalardan doldurup kullan\u0131yoruz. Hayat\u0131m\u0131z\u0131 b\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. Koyunlar\u0131m\u0131z var, onlar\u0131 g\u00fcd\u00fcyoruz\u201d dedi.,Denizli\u2019nin Sarayk\u00f6y il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Sazak Mahallesi\u2019ne yakla\u015f\u0131k 10 kilometre, Denizli kent merkezine ise yakla\u015f\u0131k 60 kilometre uzakl\u0131kta bulunan k\u00f6yde yaln\u0131zca bir aile kald\u0131.,1982 y\u0131l\u0131nda meydana gelen deprem ve heyelan tehlikesinin ard\u0131ndan bo\u015falt\u0131lan toprak evler foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131n da dikkatini \u00e7ekiyor. Bir zamanlar yakla\u015f\u0131k 350 ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 eski Sazak k\u00f6y\u00fcnde b\u00fcy\u00fck kayalar\u0131n ve dik yama\u00e7lar\u0131n alt\u0131nda bulunan eski toprak evler ke\u015ffedilmeyi bekliyor.