38 dönümden 250 ton ürün alınıyor! Çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor
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Türkiye’deki şeker fabrikalarında şeker imalatı için pancar yetiştiren üreticiler hasada başladı. Kastamonu’da özel makinelerle hasat yaptıktan sonra ürünlerini ihtiyaç doğrultusunda bölgedeki en yakın fabrika olan Kastamonu Şeker Fabrikası’na teslim eden şeker pancarı üreticileri hummalı bir çalışma yürütüyor. Kastamonu’da en çok pancar yetiştirilen Devrekani ilçesinde çiftçilerin zorlu pancar hasadı da tüm hızıyla devam ediyor. Devrekani’de 11 bin dönüm alanda ekilen şeker pancarı, büyük emeklerle tarladan söküldükten sonra Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim ediliyor. Bu yıl Devrekani’de 75 bin ton şeker pancarının fabrikaya teslim edilmesi bekleniyor.