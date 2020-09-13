38 yıl boş kalan tarlasını devlet desteğiyle üretime kazandırdı

38 y\u0131l \u00f6nce k\u00f6yden Solhan il\u00e7esine ta\u015f\u0131nan 51 ya\u015f\u0131ndaki S\u0131dd\u0131k Kaya, \u00e7ift\u00e7ilik yapmak i\u00e7in Oymap\u0131nar k\u00f6y\u00fcne tekrar d\u00f6nd\u00fc. ,38 y\u0131l sonra k\u00f6y\u00fcne d\u00f6nen Kaya, y\u00fczde 75 hibe deste\u011fi ve Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn katk\u0131s\u0131yla 110 d\u00f6n\u00fcme fasulye ekti. Kaya, devlet deste\u011fi ile tekrar ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ift\u00e7ilikte tarlas\u0131na ekti\u011fi fasulyenin hasad\u0131na ba\u015flad\u0131. ,Bu y\u0131l 40 ton civar\u0131nda hasat bekleyen Kaya, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l 200 d\u00f6n\u00fcml\u00fck araziyi daha \u00fcretime kazand\u0131rmak istiyor.,Gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7ilere k\u00f6ylerine d\u00f6nmeleri \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunan S\u0131dd\u0131k Kaya, \u201dY\u0131llar \u00f6nce k\u00f6yden g\u00f6\u00e7 ettik, 38 y\u0131ld\u0131r tarlalar\u0131m\u0131z bo\u015f kald\u0131. Bu sene devletimiz taraf\u0131ndan verilen bu destekler sayesinde biz de k\u00f6y\u00fcm\u00fcze geri d\u00f6nd\u00fck. \u0130lkbaharda tarlalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fck ve bize verilen y\u00fczde 75 destekli tohumu ektik. Her \u015feyi d\u00f6rt d\u00f6rtl\u00fck yapt\u0131k ve \u015fu an hasat zaman\u0131nday\u0131z. \u0130l\u00e7e tar\u0131m teknik personel ve destek anlam\u0131nda her zaman yan\u0131m\u0131zda oldular. Her \u015feyimiz y\u00fczde y\u00fcz organik. Hi\u00e7bir kimyasal madde de kullanmad\u0131k. D\u00fc\u015f\u00fcncemiz bundan sonra s\u00fcrekli yapmakt\u0131r. Ben bu sene 110 d\u00f6n\u00fcm ektim, in\u015fallah seneye 200 d\u00f6n\u00fcm arazim var, onu da ekece\u011fim. Gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7i arkada\u015flar\u0131m\u0131z varsa onlara da tavsiye ediyorum. Ger\u00e7ekten iyi bir i\u015f, herkes bu i\u015fe ba\u015flas\u0131n. Devlet zaten her imkan\u0131 sunuyor. Tahminimce 40 ton hasat elde edece\u011fiz. \u015eu ana kadar her \u015feyimiz d\u00f6rt d\u00f6rtl\u00fck ge\u00e7ti. Civar k\u00f6yler olsun, gen\u00e7 arkada\u015flar olsun herkese tavsiye ederim. 51 ya\u015f\u0131mday\u0131m, bundan sonra tek mesle\u011fim bu olacak\u201d dedi.,\u0130l\u00e7e Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ziraat Y\u00fcksek M\u00fchendisi Mert Ege Tepeli de, \u201c2020 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan pandemi s\u00fcresince Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n belirtti\u011fi \u2018bir kar\u0131\u015f toprak bo\u015f b\u0131rak\u0131lmayacak\u2019 talimat\u0131yla bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z y\u00fczde 75 hibeli tohum da\u011f\u0131tarak \u00e7ift\u00e7ilerimizin \u00fcretim yapmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. Biz de Solhan \u0130l\u00e7e Tar\u0131m olarak \u00e7ift\u00e7imize fasulye tohumu temin ettik. Ve \u015fimdi de \u00fcretimimizden sonra hasad\u0131m\u0131z\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. Bu y\u00fczde 75\u2019lik hibe kapsam\u0131nda \u00fcreticimiz S\u0131dd\u0131k Kaya\u2019ya bin 100 kilo tohum temin edildi. 110 d\u00f6n\u00fcmde ger\u00e7ekle\u015fen \u00fcretimde tohumdan hasada kadar teknik personellerimizce her t\u00fcrl\u00fc teknik destek sa\u011fland\u0131. B\u00f6ylelikle hem \u00fcreticimizin yan\u0131nda hem de devletimizin yan\u0131nda olduk. Bu \u00fcretim kapsam\u0131nda rekoltemiz 40 ton civar\u0131 oldu. \u00dcretim esnas\u0131nda hi\u00e7bir pestisit veya kimyasal g\u00fcbre kullan\u0131lmad\u0131. Y\u00fczde y\u00fcz organik olarak ger\u00e7ekle\u015fen \u00fcretim \u015fu an hasat a\u015famas\u0131nda. \u00dcreticimiz S\u0131dd\u0131k Kaya\u2019ya \u00fcretime katk\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131, \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ederiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.