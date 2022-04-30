38 yıllık hasret son buldu: Şampiyon Trabzonspor!

Ard\u0131ndan biti\u015f d\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek \u015fampiyonluk sevincini ya\u015fad\u0131., \u015eehir merkezinde ve T\u00fcrkiye'nin 4 bir yan\u0131nda bordo-mavililer \u015fampiyonluk sevinci ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.,.,Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda \u015fampiyon olurken, tam 38 y\u0131l aradan sonra \u015fampiyon olma sevincini ya\u015fad\u0131. ,Bu sonu\u00e7la bordo-mavililer 38 y\u0131l aran\u0131n ard\u0131ndan ligin bitimine 3 hafta kala \u015fampiyonlu\u011funu ilan etti.,Ma\u00e7\u0131n son anlar\u0131nda bordo-mavili taraftarlar m\u00fccadelenin sona erdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek sahaya girince, ma\u00e7 k\u0131sa bir s\u00fcre durmak zorunda kald\u0131. ,Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019in 35. haftas\u0131nda Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kald\u0131. ,Taraftarlar\u0131n sahan\u0131n d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kar\u015f\u0131la\u015fma kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam etti.