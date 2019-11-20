4 bin tl maaşla eleman arıyorlar!

Yeni d\u00f6nem sekt\u00f6rel toplant\u0131lara ba\u015flayan Torbal\u0131 Ticaret Odas\u0131\u2019n\u0131n Ba\u015fkan\u0131 Abdulvahap Olgun, mesleki e\u011fitim ve kalifiye eleman sorunu ile ilgili \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,\u0130l\u00e7ede hali haz\u0131rda 60 bin \u00e7al\u0131\u015fan oldu\u011funu ve en az 5 bin mesleki e\u011fitim alm\u0131\u015f kalifiye elemana ihtiya\u00e7 duyuldu\u011funu kaydeden Olgun, "\u00d6zellikle tala\u015fl\u0131 \u00fcretimde sanayicimiz arad\u0131\u011f\u0131 eleman\u0131 bulam\u0131yor. ,CNC operat\u00f6r\u00fc, kaynak\u00e7\u0131, tornac\u0131, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya d\u00f6\u015femecisi ve makine bak\u0131mc\u0131s\u0131 gibi i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015facak eleman bulmak adeta kara borsaya d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f durumda. 3-4 bin TL aral\u0131\u011f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015facak kaynak\u00e7\u0131 bulam\u0131yoruz. \u0130\u015e-KUR hizmet noktam\u0131zda g\u00fcnde 100 civar\u0131 ba\u015fvuru al\u0131yoruz; ama bunlar\u0131n hemen hemen hepsi \u00fcniversite mezunu. Yavrular\u0131m\u0131z \u00fcniversitede okuyor ama meslek sahibi olanlar tercih sebebi. \u00dcretimde \u00e7al\u0131\u015facak eleman bulmakta giderek zorla\u015f\u0131yor" dedi.\r\n\r\n,Mesleki e\u011fitime ilginin gittik\u00e7e azald\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Olgun, il\u00e7ede end\u00fcstri meslek lisesinde metal b\u00f6l\u00fcm\u00fcne ge\u00e7ti\u011fimiz sene kay\u0131t olan \u00f6\u011frenci say\u0131s\u0131n\u0131n 14, mezun olan \u00f6\u011frenci say\u0131s\u0131n\u0131n 13, bu sene ise metal b\u00f6l\u00fcm\u00fcne kay\u0131t olan \u00f6\u011frenci say\u0131s\u0131n\u0131n 11\u2019e d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi., Organize sanayi b\u00f6lgelerinde meslek liselerinin a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu; fakat buralarda b\u00f6lgesel olarak b\u00f6l\u00fcmlerin tan\u0131mlanmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulayan Olgun, "Organize sanayi b\u00f6lgemizde meslek lisesi kuruldu, olduk\u00e7a \u00f6nemli; ama milli e\u011fitimin verdi\u011fi b\u00f6l\u00fcmlerdeki kontenjan \u00e7ok yanl\u0131\u015f oluyor. \u00d6\u011frencilerin neredeyse yar\u0131s\u0131 u\u00e7ak bak\u0131m b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde okuyor. B\u00f6lgemize hi\u00e7bir faydas\u0131 yok. Veliler ve \u00f6\u011frencilerin ilgisini \u00e7ekiyor, herkes \u00e7ocu\u011funu u\u00e7ak bak\u0131m b\u00f6l\u00fcm\u00fcne kaydettiriyor" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Torbal\u0131\u2019n\u0131n 800 i\u015fletmeye ev sahipli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00fclke ekonomisine \u00f6dedi\u011fi vergi ve yapt\u0131\u011f\u0131 ihracat\u0131 ile \u00f6nemli bir katk\u0131 koydu\u011funu ifade eden Olgun, "Mesleki e\u011fitimde Torbal\u0131 \u00fcs ilan edilmeli. Ciddi bir kamp\u00fcs kurulmas\u0131 gerekiyor. ,Sanayici bir\u00e7ok konuda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sorunlar\u0131 bir \u015fekilde \u00e7\u00f6z\u00fcyor; ama kalifiye eleman sorununu \u00e7\u00f6zmek m\u00fcmk\u00fcn olmuyor. Sanayici nitelikli eleman bulamazken \u00fcniversitelerde mezun olan \u00f6\u011frencilerimiz de i\u015f bulam\u0131yor. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde el becerisine ya da beden g\u00fcc\u00fcne sahip ki\u015filerden daha \u00e7ok; bilgiye ula\u015fabilen, teknolojiyi kullanabilen, yorum yaparak ortaya \u00e7\u0131kan problemlere \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretebilen teknik eleman modeline ihtiya\u00e7 var; ama kalifiye eleman sorunu sadece T\u00fcrkiye\u2019nin de\u011fil t\u00fcm \u00fclkelerin sorunu. ,Bizim en b\u00fcy\u00fck zenginli\u011fimiz gen\u00e7 n\u00fcfusumuz. E\u011fer elimizdeki \u00e7ocuklar\u0131 meslek sahibi yapmazsak \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00fcretim yapacak, eli \u00fcretime de\u011fecek insan bulmakta zorlanaca\u011f\u0131z."