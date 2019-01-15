4 metrelik timsah, kendisine yemek veren kadını havuza çekip, yedi!

Kuzey Sulawesi'deki ara\u015ft\u0131rma tesisinde, Merry isimli timsah\u0131n kad\u0131n\u0131 havuzun i\u00e7ine s\u00fcr\u00fcklemek i\u00e7in 2 metrelik duvara y\u00fckseldi\u011fine inan\u0131l\u0131yor.\r\n,44 ya\u015f\u0131ndaki Deasy Tuwo isimli bilim kad\u0131n\u0131, besledi\u011fi timsah taraf\u0131ndan canl\u0131 canl\u0131 yenilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Yetkililer, Merry'nin timsah\u0131n arka ayaklar\u0131 \u00fczerinde durdu\u011funu ve onu havuza s\u00fcr\u00fcklemek i\u00e7in 2 metrelik duvar\u0131n \u00fczerinden atlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n,Bayan Tuwo'nun imdad\u0131na yeti\u015femeyen meslekta\u015flar\u0131, 4 metre uzunlu\u011funda timsah\u0131n \u00e7enesinde hala par\u00e7alar\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Her g\u00fcn taze tavuk, ton bal\u0131\u011f\u0131 ve etle beslenen s\u00fcr\u00fcngenin ge\u00e7mi\u015fte di\u011fer timsahlara sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 biliniyordu, ancak insanlara sald\u0131rabilece\u011fi endi\u015fesi hi\u00e7 olmam\u0131\u015ft\u0131. (!) Kurtarma i\u015f\u00e7ileri, cesedi timsah Merry'den almak i\u00e7in epey u\u011fra\u015ft\u0131lar.\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan Merry uyu\u015fturularak yakaland\u0131 ve v\u00fccut par\u00e7alar\u0131n\u0131 yedi\u011fini do\u011frulamak i\u00e7in labarotuvara g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,