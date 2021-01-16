4 milyonluk TL'lik otomobil kısıtlama saatinde ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, ak\u015fam saat 20:00 s\u0131ralar\u0131nda Konyaalt\u0131 il\u00e7esi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 \u00fczerinden \u015fehir merkezi istikametine seyir halindeki Kadir \u00d6zbey'in kulland\u0131\u011f\u0131 ZH-894 175 plakal\u0131 4 milyon TL'lik Ferrari marka otomobil a\u015f\u0131r\u0131 h\u0131z ve yerin kaygan olmas\u0131 sebebiyle yoldan \u00e7\u0131kt\u0131. ,L\u00fcks otomobil ref\u00fcjdeki a\u011faca \u00e7arparak durabildi. Kazay\u0131 g\u00f6renlerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ve kurtarma ekipleri sevk edildi. ,Hurdaya d\u00f6nen otomobilde bulunan s\u00fcr\u00fcc\u00fc Kadir \u00d6zbey ve yan\u0131nda bulunan yolcu Ayhan Aslan itfaiye ekiplerinin yard\u0131m\u0131yla \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Yaral\u0131lar olay yarindeki ilk tedavilerinin ard\u0131ndan ambulansla Antalya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131., Kaza sebebiyle hurdaya d\u00f6nen ve par\u00e7alar\u0131 \u00e7evreye da\u011f\u0131lan otomobil ise \u00e7a\u011fr\u0131lan \u00e7ekiciyle yoldan kald\u0131r\u0131ld\u0131.,.