4 paket çay aldı, içinden çıkan karşısında şoke oldu!

Ad\u0131yaman merkezde ak\u0131llara durgunluk veren bir olay ya\u015fand\u0131. Ad\u0131yamanl\u0131 vatanda\u015f U\u011fur Ay, seyyar sat\u0131c\u0131dan 900 graml\u0131k 4 paket d\u00f6kme \u00e7ay ald\u0131. ,\u00dcnl\u00fc bir \u00e7ay markas\u0131na benzer isimle paketlenen d\u00f6kme \u00e7ay\u0131n piyasa fiyat\u0131 120 TL iken, U\u011fur Ay paketin tanesini 50 TL'ye ald\u0131.\r\n,Uygun fiyata ald\u0131\u011f\u0131 \u00e7ay\u0131 eve g\u00f6t\u00fcren ve paketi a\u00e7an U\u011fur Ay, \u00e7ay yerine hayvan g\u00fcbresi g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerine inanamad\u0131. \u0130lk a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 paketten sonra ikinci pakette de ayn\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131nca durumu polise bildirdi.\r\n,Paketlere hayvan pisli\u011fi ve torf topra\u011f\u0131 kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n dolduruldu\u011fu ve d\u00f6kme \u2018\u00e7ay\u2019 diye sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, \u00e7ay paketlerinden numune ald\u0131.\r\n,U\u011fur Ay, kendisinin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc duruma ba\u015fkalar\u0131n\u0131n da d\u00fc\u015fmemesi i\u00e7in seyyar sat\u0131c\u0131lardan bu t\u00fcr g\u0131da \u00fcr\u00fcnlerinin al\u0131nmamas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, \u201cAk\u015fam evime giderken \u00e7ay sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Fiyat\u0131 uygun oldu\u011fu i\u00e7in 4 paket ald\u0131m. Eve gidip paketi a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131zda paketten hayvan g\u00fcbresi \u00e7\u0131kt\u0131. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Vatanda\u015flar dikkat etsinler. D\u0131\u015far\u0131dan b\u00f6yle \u015feyler almak yerine belirli yerlerden al\u0131rlarsa, benim gibi ma\u011fdur olmazlar\u201d diye konu\u015ftu.