4 yaşındayken tren istasyonunda kaybolmuştu... 20 yıl sonra bulundu

1999 y\u0131l\u0131nda, Belarus\u2019un ba\u015fkenti Minsk\u2019teki tren istasyonunda babas\u0131yla seyahat eden 4 ya\u015f\u0131ndaki Yulia, babas\u0131n\u0131n trende uyuyakalmas\u0131 sonras\u0131 kayboldu.\r\n\r\n,Bilinmeyen bir \u015fekilde Minsk\u2019in 885 kilometre do\u011fusunda, Rusya\u2019n\u0131n Ryazan b\u00f6lgesine giden Yulia, ba\u015fka bir aile taraf\u0131ndan evlatl\u0131k olarak al\u0131nd\u0131. Ge\u00e7mi\u015fini hayal meyal hat\u0131rlayan Yulia, tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 erkek arkada\u015f\u0131 Ilya Kryukova\u2019a durumu anlatt\u0131. Ilya, internet \u00fczerinde yapt\u0131\u011f\u0131 basit bir ara\u015ft\u0131rmayla, Yulia\u2019n\u0131n Belarus\u2019ta kaybolan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z olabilece\u011fini fark etti.\r\n\r\n,Annesi ve erkek arkada\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan konu\u015fan Yulia, \u201cBeni b\u00fcy\u00fcten ve yeti\u015ftiren aileme te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Art\u0131k iki ailem var ve ikisi de benim ger\u00e7ek ailem. Ayr\u0131ca, erkek arkada\u015f\u0131ma da minnettar\u0131m." dedi.\r\n\r\n,Belarus polisi, Yulia\u2019n\u0131n kaybolmas\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan harekete ge\u00e7ti. Trenlerde ve istasyonlarda g\u00fcnlerce s\u00fcren aramalar sonu\u00e7 vermeyince, Yulia\u2019n\u0131n foto\u011fraflar\u0131 ile beraber kay\u0131p ilanlar\u0131 Minsk sokaklar\u0131n\u0131n her yan\u0131na as\u0131ld\u0131, medyada haberler yap\u0131ld\u0131, tren istasyonlar\u0131n\u0131n d\u00fczenli yolcular\u0131na soruldu, ancak aile yine de sonu\u00e7 alamad\u0131.,Uyand\u0131\u011f\u0131nda k\u0131z\u0131n\u0131 bulamayan baba Viktor, polise haber verdi ve 2 g\u00fcn boyunca annesi Lyudmila ile beraber k\u0131zlar\u0131n\u0131 tren istasyonunda arad\u0131. Ancak sonu\u00e7 alamad\u0131.\r\n\r\n,\r\nYap\u0131lan DNA testinde, Yulia\u2019n\u0131n y\u00fczde 99,9 Viktor ve Lyudmila\u2019n\u0131n \u00e7ocu\u011fu oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Kayboldu\u011funda 4 ya\u015f\u0131nda olan Yulia, ailesini tekrar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde 24 ya\u015f\u0131ndayd\u0131. Polise konu\u015fan anne Lyudmila, \u201c20 y\u0131ld\u0131r bir umutla ya\u015f\u0131yorduk, umudumuzu asla kaybetmedik ve pes etmedik\u201d ifadelerini kullan\u0131rken, erkek arkada\u015f\u0131 Ilya, \u201cYulia ile Mart ay\u0131nda tan\u0131\u015ft\u0131k. Bana kendisinden bahsetti ve yetim oldu\u011funu s\u00f6yledi. Ben de onun hakk\u0131nda ara\u015ft\u0131rma yapmaya ba\u015flad\u0131m\u201d dedi.\r\n\r\n