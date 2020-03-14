4 yılda 30 katına ulaştı! Aylık 3-4 ton üretim sağlıyor

Ordu\u2019nun Fatsa il\u00e7esinde ya\u015fayan Erkan G\u00fczelde\u011firmenci, yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131l \u00f6nce kendi f\u0131nd\u0131k tarlalar\u0131nda verimi artt\u0131rmak ad\u0131na ara\u015ft\u0131rma yaparken, solucan g\u00fcbresinin faydalar\u0131n\u0131 ke\u015ffetti. F\u0131nd\u0131\u011f\u0131n verimini artt\u0131rmak ad\u0131na \u00fcretime ba\u015flamaya karar veren G\u00fczelde\u011firmenci, DOKAP\u2019\u0131n hibe deste\u011fiyle de 100 bin solucan ve 3 ton mama yard\u0131m\u0131 ald\u0131. 4 y\u0131l \u00f6nce 500 bin solucan ile mesle\u011fe ba\u015flayan G\u00fczelde\u011firmenci, solucan say\u0131s\u0131n\u0131 30\u2019a katlayarak, 15 milyon solucan ile ayl\u0131k 3-4 ton organik g\u00fcbre \u00fcretiyor.,Solucan g\u00fcbresi \u00fcretimine bundan 4 sene \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 2 y\u0131l boyunca kendi imkanlar\u0131yla s\u00fcrd\u00fcrd\u00fckten sonra DOKAP kurumundan 100 bin solucan ve 3 ton mama deste\u011fi ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden ve ayn\u0131 zamanda Ordu Solucan G\u00fcbresi \u00dcreticiler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 olan Erkan G\u00fczelde\u011firmenci, \u201cBu mesle\u011fe, \u2018k\u00f6y\u00fcmde ne yapabilirim\u2019 d\u00fc\u015f\u00fcncesi ile ba\u015flad\u0131m. ,F\u0131nd\u0131\u011f\u0131 daha fazla nas\u0131l iyile\u015ftiririm? Diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken, yapt\u0131\u011f\u0131m ara\u015ft\u0131rmalar sonucu solucan g\u00fcbresinin \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frendim. Daha sonra da bu g\u00fcbreyi sat\u0131n almak yerine kendim \u00fcretmeye karar verdim. Sekt\u00f6rle alakal\u0131 bir y\u0131ll\u0131k \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan buray\u0131 kurdum\u201d dedi.,Yakla\u015f\u0131k 4 y\u0131l \u00f6nce mesle\u011fe ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda 500 bin solucan\u0131 oldu\u011funu ve \u015fuan 15 milyon adet solucan\u0131 oldu\u011funa aktaran G\u00fczeldemirci, \u201cAyl\u0131k 3-4 ton civar\u0131nda \u00fcretim yap\u0131yorum. Bu i\u015fte pazar, i\u015fletmecinin kendi yetene\u011fi ile alakal\u0131. \u00c7ok giri\u015fken bir i\u015fletmeci ise mutlaka pazarda yerini bulur. \u00dcr\u00fcn\u00fcn tan\u0131t\u0131m\u0131 iyi olursa, sat\u0131\u015f\u0131 da mutlaka iyi olur\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,G\u00fczeldemirci, DOKAP\u2019tan gelen destekle birlikte kendisinden sonra 11 \u00fcreticiyi daha sekt\u00f6re kazand\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, Ordu \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fcn deste\u011fi ile \u015fuanda bu i\u015fi yapan kay\u0131tl\u0131 26 ki\u015finin oldu\u011funu da s\u00f6zlerine ekledi.,Bir s\u00fcredir solucan g\u00fcbresi ile f\u0131nd\u0131k bah\u00e7elerini g\u00fcbreledi\u011fini ifade eden R\u00fc\u015ft\u00fc \u0130\u00e7p\u0131nar da organik oldu\u011fundan tercih ettiklerini belirterek, verimi artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve topra\u011f\u0131 gen\u00e7le\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yledi. (\u0130HA),4 y\u0131lda 30 kat\u0131na ula\u015ft\u0131! Ayl\u0131k 3-4 ton \u00fcretim sa\u011fl\u0131yor... \u0130\u015fte detaylar