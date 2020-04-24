40 gündür kendini doğada izole ediyor

Lokal i\u015fletmecili\u011fi yapan Mehmet Albayrak, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele tedbirleri kapsam\u0131nda i\u015f yerinin ge\u00e7ici s\u00fcreyle kapat\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, kente 33 kilometre mesafede bulunan 1450 rak\u0131ml\u0131 Sinekli Yaylas\u0131'ndaki evine \u00e7\u0131kt\u0131.,Mehmet Albayrak, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yakla\u015f\u0131k 40 g\u00fcnd\u00fcr burada ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,D\u00fczce Valili\u011finin ald\u0131\u011f\u0131 kararla yaylalara giri\u015flerin kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kendilerini burada karantinaya ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Albayrak, "Benden hari\u00e7 2 hane hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015f\u0131yor. Onlar zaten yaz k\u0131\u015f buradalar. Ben de do\u011fay\u0131 sevdi\u011fim i\u00e7in kendimi buraya kapatt\u0131m. Ben ve o iki haneden ba\u015fka kimse yok. Buralara g\u00f6z kulak oluyoruz." diye konu\u015ftu.,"G\u00dcNLER BURADA \u00c7OK G\u00dcZEL GE\u00c7\u0130YOR",Yaylaya ilk \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda 1,5 metre kar oldu\u011funu belirten Albayrak, "Al\u0131nan \u00e7ok do\u011fru bir kararla eri\u015fim kapand\u0131. Ben ilk \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda 1,5 metre kar vard\u0131. Sakarca, K\u00fct\u00fckl\u00fc, Sinekli, Topuk Yaylas\u0131 birbirine ba\u011fl\u0131lar. ,Buradan Abant'a kadar yaya bir \u015fekilde iniliyor. G\u00fcn i\u00e7inde yaya olarak yaylalar\u0131 dola\u015f\u0131yorum. Sessiz sakin" ifadelerini kulland\u0131.,Albayrak, g\u00fcnlerinin \u00e7ok g\u00fczel ge\u00e7ti\u011fini ifade ederek s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131:,"Un, \u015feker, ya\u011f ve di\u011fer b\u00fct\u00fcn ihtiya\u00e7lar\u0131m\u0131 ald\u0131m da \u00e7\u0131kt\u0131m. Bunlar olduktan sonra yaylada a\u00e7 kalmazs\u0131n\u0131z. Kendi ekme\u011fimi kendim yap\u0131yorum. \u00c7evrede bulunan yaylalar\u0131 dola\u015f\u0131yorum. Benden ba\u015fka da kimse olmuyor",KAYNAK: AA,Koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda D\u00fczce'deki i\u015f yerinin ge\u00e7ici s\u00fcreyle kapat\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00fczerine yayladaki evine \u00e7\u0131kan ve yakla\u015f\u0131k 40 g\u00fcnd\u00fcr burada ya\u015fayan Mehmet Albayrak, izole bir hayat s\u00fcr\u00fcyor.