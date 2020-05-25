42 kişi feci şekilde can vermişti! Karlar eriyince ortaya çıktı...

42 ki\u015fi feci \u015fekilde can vermi\u015fti...\r\nBu kareler aylar sonra karlar eriyince ortaya \u00e7\u0131kt\u0131,Y\u00fcksek da\u011flar\u0131n yama\u00e7lar\u0131ndan ge\u00e7en Van-Bah\u00e7esaray kara yolu \u00fczerinde meydana gelen ve 42 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi \u00e7\u0131\u011f facias\u0131nda \u00e7ok say\u0131da ara\u00e7 da karlara g\u00f6m\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc., Havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131na ba\u011fl\u0131 karlar\u0131n erimeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede 4 ara\u00e7tan ikisi orta \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Baz istasyonu kurmak i\u00e7in b\u00f6lgeye giden ve meydana gelen \u00e7\u0131\u011fda hayat\u0131n\u0131 kaybeden GSM operat\u00f6r\u00fc personeline ait ara\u00e7 ile 4 \u015eubat tarihinde d\u00fc\u015fen ilk \u00e7\u0131\u011f\u0131 temizlemek i\u00e7in yol a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan i\u015f makinesinin karlar at\u0131nda 4,5 ay sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Yo\u011fun kar k\u00fctlesinden dolay\u0131 2 arac\u0131n ise hen\u00fcz kar alt\u0131nda oldu\u011fu belirtti.\r\n, Uygun ortam\u0131n sa\u011flanmas\u0131 durumunda ara\u00e7lar\u0131n b\u00f6lgeden kurtar\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,.