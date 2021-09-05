46 yıllık rüyada son gelindi! 30 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor

2013 y\u0131l\u0131nda d\u00f6nemin Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m taraf\u0131ndan temeli at\u0131lan Mithatpa\u015fa T\u00fcnelleri'ndeki \u00e7al\u0131\u015fmalarda sona gelindi. ,Kent merkezinden Kilimli il\u00e7esine ula\u015f\u0131m\u0131n sa\u011flanaca\u011f\u0131 t\u00fcneller ile yakla\u015f\u0131k 30 dakika s\u00fcren ula\u015f\u0131m 5 dakikaya inecek. S\u0131ral\u0131 4 t\u00fcnel ve 8 t\u00fcp\u00fcn bulundu\u011fu Mithatpa\u015fa T\u00fcnelleri'nin y\u0131l sonunda hizmete a\u00e7\u0131lmas\u0131 bekleniyor. Ara\u00e7lar\u0131n \u015fehir i\u00e7ine girmesini \u00f6nleyecek olan Mithatpa\u015fa T\u00fcnelleri'nin Gazipa\u015fa Caddesi'ndeki trafik y\u00fck\u00fcn\u00fc de b\u00fcy\u00fck oranda almas\u0131 bekleniyor.,Filyos Vadi Projesi'ne ula\u015f\u0131m\u0131n ilk aya\u011f\u0131 olacak olan t\u00fcneller, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan da yak\u0131ndan takip ediliyor. AK Parti Zonguldak \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muammer Avc\u0131, yap\u0131m\u0131 devam eden Mithatpa\u015fa T\u00fcnelleri, K\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fak ve Kilimli sahil yolu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalara bulundu. Avc\u0131, t\u00fcnellerin ve sahil yolu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 31 Aral\u0131k itibar\u0131yla nihayete erece\u011fini s\u00f6yledi.,46 YILLIK R\u00dcYA\r\n\r\n"Mithatpa\u015fa T\u00fcnellerimiz bu \u015fehrin 46 y\u0131ll\u0131k r\u00fcyas\u0131" diyen Avc\u0131, temeli 2013 y\u0131l\u0131nda at\u0131lan t\u00fcnellerle Kilimli il\u00e7esine ula\u015f\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131., Zonguldak-Kilimli aras\u0131ndaki 10,8 kilometrelik yol Mithatpa\u015fa T\u00fcnelleri sayesinde 5,7 kilometreye d\u00fc\u015fecek. Yap\u0131m\u0131 devam eden t\u00fcnellerin 2021 y\u0131l\u0131 sonunda tamamlan\u0131p trafi\u011fe a\u00e7\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,"Ba\u011fl\u0131k, Tepeba\u015f\u0131, Ye\u015filmahalle ve Kapuz d\u00f6n\u00fc\u015f yolu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z ba\u015flayacak" diyen Avc\u0131, "Ard\u0131ndan T0 T\u00fcneli yani Kapuza demir yolunun alt\u0131ndan ge\u00e7i\u015f yolu yap\u0131lacak. T0 T\u00fcnelleri'ni ge\u00e7tikten sonra Kilimli sahil yolumuz var. Burada istinat duvar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve deniz dolgu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. En son olarakta 440 metre sa\u011f t\u00fcp, 400 metre sol t\u00fcple beraber Aslana Kaya T\u00fcnellerimizle Kilimli\u2019ye varm\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z" dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Avc\u0131, "Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Zonguldak\u2019a ziyaretinde bu konular\u0131 kendisine anlatma f\u0131rsat\u0131m\u0131z oldu. Buradaki imalat bu y\u0131l sonu itibar\u0131yla, yani 31 Aral\u0131k 2021 tarihi itibar\u0131yla nihayete erecek. Bir yandan da dolgu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam edecek" ifadelerini kulland\u0131.,Avc\u0131, "Mithatpa\u015fa T\u00fcnellerimiz T2, T1,T0 ve en son Arslankaya T\u00fcnelleri ile nihayet edilecek bir proje. 2-\u0130kinci Makas dedi\u011fimiz mevkiden ba\u015flay\u0131p Kilimli il\u00e7esine kadar evre. \u015eu anda bu t\u00fcnellere ge\u00e7i\u015f i\u00e7in ilk olarak K1 kav\u015fa\u011f\u0131 imalat\u0131 devam ediyor. Bununla ilgili kav\u015faktaki kollar\u0131n ve dere \u00fcst\u00fc kapamalar\u0131n sonuna geldik. Ge\u00e7en hafta itibariyle T2 dedi\u011fimiz t\u00fcplerin asfaltlama ile ilgili makinam\u0131z geldi, buradaki \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z ba\u015flad\u0131" dedi.