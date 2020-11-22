5 ay önce atandığı köy okulunu baştan sona yeniledi

\u00d6zt\u00fcrk, okulun foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekerek, "K\u00f6y Okullar\u0131 Yard\u0131m Projesi" kapsam\u0131nda maddi destek alabilmek i\u00e7in sosyal medya \u00fczerinden ba\u015fvuru yapt\u0131.\r\n\r\nHay\u0131rseverlerin bu \u00e7a\u011fr\u0131ya b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6stermesiyle k\u0131sa s\u00fcrede 31 bin lira para topland\u0131.,2015 y\u0131l\u0131nda Gazi \u00dcniversitesi S\u0131n\u0131f \u00d6\u011fretmenli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olan \u00d6zt\u00fcrk, 2 y\u0131l \u00fccretli \u00f6\u011fretmenlik yapt\u0131.\r\n\r\n\u00c7ank\u0131r\u0131'dan 5 ay \u00f6nce Hani il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7ardakl\u0131 k\u00f6y\u00fcndeki Kanikevan \u0130lkokuluna atanan \u00d6zt\u00fcrk, \u00f6\u011frencilerinin daha iyi \u015fartlarda e\u011fitim \u00f6\u011fretim g\u00f6rmesi i\u00e7in harekete ge\u00e7ti.,Toplanan yard\u0131m, Hani Kaymakaml\u0131\u011f\u0131 ve \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn de destekleriyle okulun kap\u0131, pencere ve fayanslar\u0131 yenilendi, boya ve \u00e7evre d\u00fczenlemesi yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nYenileme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na da bizzat kat\u0131lan \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn bu giri\u015fimi sayesinde okul modern bir e\u011fitim yuvas\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,\u00d6zt\u00fcrk, AA muhabirine, atand\u0131\u011f\u0131 okulda daha iyi bir e\u011fitim verebilmek ad\u0131na neler yap\u0131labilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, okulu yenilemek i\u00e7in ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 giri\u015fimin b\u00fcy\u00fck destek g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\nHay\u0131rseverlerin deste\u011fiyle 31 bin lira yard\u0131m topland\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu yard\u0131m sayesinde okulun ba\u015ftan sona yenilendi\u011fini dile getiren \u00d6zt\u00fcrk, "E\u011fitim ve \u00f6\u011fretim hem benim hem de \u00e7ocuklar\u0131m a\u00e7\u0131s\u0131ndan daha g\u00fczel bir ortamda devam edecek. \u00c7ocuklar\u0131n kalbine dokunmadan \u00f6nce okul i\u00e7in bir \u015feyler yapmam\u0131z gerekiyordu. \u00d6\u011fretmenli\u011fin e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim vermekten daha \u00e7ok \u015fey oldu\u011funu g\u00f6sterebildiysem ne mutlu bana." \u015feklinde konu\u015ftu.,"\u00c7ocuklar ve k\u00f6yl\u00fcler \u00e7ok mutlu. Yapt\u0131klar\u0131m i\u00e7in ben de mutluyum ve huzurluyum." diyen \u00d6zt\u00fcrk, bu b\u00f6lgede g\u00f6rev yapmaktan duydu\u011fu memnuniyeti dile getirdi.\r\n\r\n\u00d6zt\u00fcrk, "Do\u011fu'da halk\u0131n ne kadar yard\u0131msever oldu\u011funu, \u00f6\u011fretmene de\u011fer verdi\u011fini anlad\u0131m. Bu s\u00fcre\u00e7te k\u00f6y halk\u0131n\u0131n da bana deste\u011fi \u00e7ok oldu. Okulumuzun yenilenmesi gereken tek \u00e7at\u0131s\u0131 kald\u0131." ifadelerini kulland\u0131.,Okulu ziyaret eden \u00f6\u011frenciler, g\u00f6rd\u00fckleri yenilik kar\u015f\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck mutluluk ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n\u00d6\u011frenciler, yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) tedbirleri kapsam\u0131nda verilen aran\u0131n ard\u0131ndan y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitim ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda yenilenen okullar\u0131nda e\u011fitim \u00f6\u011fretim g\u00f6recek olman\u0131n heyecan\u0131n\u0131 ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n\u00d6\u011frencilerden Raile Aslan, okullar\u0131n\u0131n daha \u00f6nce eski oldu\u011funu, yenilenmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,"Yasemin \u00f6\u011fretmen geldikten sonra okulu ba\u015ftan sona yeniledi. S\u0131n\u0131f\u0131m\u0131zda kitapl\u0131k yap\u0131ld\u0131, yerlere fayans d\u00f6\u015fendi, duvarlar boyand\u0131, pencereler de\u011fi\u015ftirildi." ifadelerini kullanan Aslan, bunun hem kendisini hem de arkada\u015flar\u0131n\u0131 mutlu etti\u011fini anlatt\u0131.\r\n\r\nAslan, "Okulumuz art\u0131k \u00e7ok g\u00fczel. Yeni okulumuzda \u00e7ok mutluyuz." dedi.\r\n\r\nYusuf Eren Sibal ise okullar\u0131n\u0131n \u00f6\u011fretmenleri geldikten sonra yenilendi\u011fini belirtti.\r\n\r\nSibal, okulun \u015fimdiki halini \u00e7ok sevdiklerini, derslere daha mutlu bir \u015fekilde gireceklerini aktard\u0131.,\u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn il\u00e7eye yeni atanmas\u0131na ra\u011fmen okuldaki eksikleri g\u00f6r\u00fcp, daha g\u00fczel bir ortamda \u00f6\u011frencilerine e\u011fitim vermek i\u00e7in gayreti ve \u00e7abas\u0131yla hay\u0131rseverlere ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Tekdemir, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Amac\u0131 \u00e7ocuklar\u0131na \u00e7ok g\u00fczel bir e\u011fitim ortam\u0131 olu\u015fturmakt\u0131 ve bunu da ba\u015fard\u0131. Bunu duyar duymaz okula geldik ve \u00f6\u011fretmenimizi tebrik etmek istedik. \u00c7ok g\u00fczel bir eser ortaya koymu\u015f. \u00c7ocuklar da bu durumdan \u00e7ok memnun. Bu de\u011ferli \u00e7abas\u0131ndan dolay\u0131 kendisine te\u015fekk\u00fcr ederiz." (AA),Diyarbak\u0131r'\u0131n Hani il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7ardakl\u0131 k\u00f6y\u00fcndeki Kanikevan \u0130lkokuluna 5 ay \u00f6nce atanan s\u0131n\u0131f \u00f6\u011fretmeni Yasemin \u00d6zt\u00fcrk, g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 okulu ba\u015ftan sona yeniledi.,E\u011fitim-Bir-Sen Diyarbak\u0131r \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Ramazan Tekdemir de \u00f6\u011fretmen Yasemin \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn \u00e7abalar\u0131 sonucu okulun \u00e7ok g\u00fczel bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nTekdem