5 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

Kad\u0131k\u00f6y Mahallesi\u2019nde hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015fan \u00dcmit Uysal\u2019a ait bir koyun, be\u015f ayakl\u0131 ve 6 t\u0131rnakl\u0131 kuzu do\u011furdu. ,Uysal\u2019\u0131n, durumu bildirmesi \u00fczerine eve gelen veteriner taraf\u0131ndan yap\u0131lan incelemelerde kuzunun sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 35 y\u0131ld\u0131r hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Uysal, ilk kez b\u00f6yle bir olayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. \r\n\r\n,\u00d6n sol aya\u011f\u0131n\u0131n yak\u0131n\u0131nda bulunan be\u015finci aya\u011f\u0131 ile y\u00fcr\u00fcmeye ve ayakta durmaya \u00e7al\u0131\u015fan kuzu, sevimlili\u011fiyle ilgi oda\u011f\u0131 oldu.