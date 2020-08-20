5 ayrılık birden... Fatih Terim biletlerini kesti!

Yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na Florya Metin Oktay Tesisleri'nde start veren Galatasaray'da g\u00fcndem transfer...\r\n,Geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z sezonu 56 puanla 6. s\u0131rada tamamlayan Cimbom, yaz transfer d\u00f6neminde yapaca\u011f\u0131 takviyelerle 23. \u015fampiyonlu\u011funa ula\u015fmay\u0131 hedefliyor. Teknik heyetin raporu do\u011frultusunda hareket eden y\u00f6netim, transferleri bir bir a\u00e7\u0131klamaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,5 \u0130SM\u0130N B\u0130LET\u0130 KES\u0130LD\u0130 \r\nFotoma\u00e7'\u0131n haberine g\u00f6re; Bu isimlerin yan\u0131nda bir\u00e7ok oyuncuyla daha yollar\u0131n\u0131 ay\u0131racak olan Cimbom'da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim'in kadroda d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi 5 futbolcu daha tak\u0131mdan g\u00f6nderiliyor. \u0130\u015fte o isimler: JIMMY DURMAZ, RYAN BABEL, \u015eENER \u00d6ZBAYRAKLI, JESSE SEK\u0130D\u0130KA, VALENTINE \u00d6ZORNWAFOR\r\n.,\u0130LK TRANSFER ARDA TURAN OLDU \r\nAslan, ilk olarak teknik direkt\u00f6r Fatih Terim'in \u0131srarla kadroda g\u00f6rmek istedi\u011fi eski futbolcusu Arda Turan ile 1+1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.\r\n,7 \u0130S\u0130M TAKIMDAN AYRILDI \r\nOyuncu aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ve gelecek isimler kadar gidecek isimlerin de merak konusu oldu\u011fu sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131larda Maicon, Mariano, Nagatomo ile yollar ayr\u0131ld\u0131.\r\nKiral\u0131k s\u00f6zle\u015fmeleri sona eren Lemina, Seri, Andone ve Onyekuru ise tak\u0131mlar\u0131na d\u00f6nd\u00fc.\r\n,O\u011eULCAN VE EMRE KILIN\u00c7 DA GELD\u0130 \r\nH\u00fccum rotasyonunu da geni\u015fletmek isteyen Cimbom, \u00c7aykur Rizespor'dan ayr\u0131lan O\u011fulcan \u00c7a\u011flayan'\u0131 4 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na renklerine ba\u011flad\u0131.,Tak\u0131mdaki yerli oyuncu say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, O\u011fulcan'\u0131n ard\u0131ndan Sivasspor ile s\u00f6zle\u015fmesi sona eren Emre K\u0131l\u0131n\u00e7 ile de 4 y\u0131ll\u0131k mukavele yapt\u0131.,MUSLERA'NIN YER\u0130NE FAT\u0130H \u00d6ZT\u00dcRK \r\nMuslera'n\u0131n uzun s\u00fcreli sakatl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Uruguayl\u0131 eldivenin yerini tecr\u00fcbeli bir isimle doldurmak isteyen Aslan, Kas\u0131mpa\u015fa formas\u0131 giyen 33 ya\u015f\u0131ndaki kaleci Fatih \u00d6zt\u00fcrk ile 2 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya vard\u0131.,MARIANO G\u0130TT\u0130, OMAR GELD\u0130 \r\nBrezilyal\u0131 sa\u011f bek Mariano ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Galatasaray, tecr\u00fcbeli oyuncunun yerini son olarak Olympiakos formas\u0131 giyen Norve\u00e7li futbolcu Omar Elabdellaoui ile doldurdu.