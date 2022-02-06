5 gün sonra kuyudan çıkarılan Faslı Rayan'dan acı haber

.,5 ya\u015f\u0131ndaki Rayan\u2019a ula\u015fmak i\u00e7in yap\u0131lan b\u00fct\u00fcn giri\u015fimler sonu\u00e7suz kal\u0131nca \u00c7ar\u015famba sabah\u0131 kuyuya e\u015f de\u011fer derinlikte bir kaz\u0131 yap\u0131lmas\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015fland\u0131. ,Ancak Rayan i\u00e7in \u00e7ok ge\u00e7ti... Minik \u00e7ocu\u011fun hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. Ba\u015fta ailesi ve kurtarma ekipleri olmak \u00fczere sevindirici haber bekleyen herkes ac\u0131 haberle h\u00fczne bo\u011fuldu.\r\n\r\n,Buldozerler ve i\u015f makineleri ile yap\u0131lan kaz\u0131, zeminden kaynaklanan zorluklar ve yer yer toprak kaymalar\u0131n\u0131n ya\u015fanmas\u0131 sebebi ile Cuma ak\u015fam\u0131na kadar devam etti. Daha sonra yatay d\u00fczlemde insan g\u00fcc\u00fc ile elle kaz\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Olas\u0131 toprak kaymalar\u0131na kar\u015f\u0131n b\u00fcy\u00fck ve geni\u015f borularla t\u00fcnel yap\u0131larak ilerlendi.\r\n\r\n,Fas\u2019\u0131n kuzeyindeki \u015eaf\u015favan \u015eehri k\u0131rsal\u0131ndaki Temurt Beldesi \u0130\u011fran K\u00f6y\u00fc\u2019nde 5 ya\u015f\u0131ndaki Fasl\u0131 erkek \u00e7ocu\u011fu Rayan ,1 \u015eubat Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc evlerinin yak\u0131n\u0131ndaki 32 metrelik sondaj kuyusuna d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.,Kuyuya indirilen bir kamera yard\u0131m\u0131yla Rayan\u2019\u0131n hayatta oldu\u011fu ancak yaral\u0131 oldu\u011fu tespit edildi. Ayr\u0131ca k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun havas\u0131z kalmamas\u0131 i\u00e7in kuyunun i\u00e7ine oksijen verildi.,Rayan\u2019\u0131 kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 k\u0131sa zamanda Fas\u2019\u0131n en \u00f6nemli g\u00fcndem konusu olurken olay d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda da geni\u015f yer buldu. D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131ndan insanlar Rayan i\u00e7in dua ederken sosyal medyada defalarca destek kampanyalar\u0131 yap\u0131ld\u0131. Haberlerin yay\u0131lmas\u0131 ile kaz\u0131 alan\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir kalabal\u0131k olu\u015ftu.\r\n\r\n,Ve 103 saatlik kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan minik Rayan kuyudan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Kuyuya a\u00e7\u0131lan t\u00fcnelin giri\u015finde bekleyen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri Rayan\u2019 a ilk m\u00fcdahaleyi yaparak ambulansa ald\u0131lar.