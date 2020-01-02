5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey.Bıçak kemiğe dayandı artık”

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri nedeniyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan adam, hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Hataların halen düzeltilmemesine isyan eden Akbaş, “Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum. Ersun deseler de geliyorum, Ersin deseler de geliyorum. Gelmek zorundayım, başka şansım yok. Bıktım, yoruldum artık” dedi.