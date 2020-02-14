5 katlı ilginç bina, görenleri şaşırtıyor

Fatih\u2019te 5 katl\u0131 ilgin\u00e7 bina, yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ilgisini \u00e7ekiyor. Dar ve ince yap\u0131s\u0131yla dikkat \u00e7eken bina, havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,Fatih Yedikule Mahallesi'nde yap\u0131lan dar ve uzun yap\u0131l\u0131 bir bina g\u00f6renlerin ilgisini \u00e7ekiyor. 5 katl\u0131 ve olduk\u00e7a dar olan binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda ise \u00e7ok say\u0131da baz istasyonu yer al\u0131yor. Baz\u0131 vatanda\u015flara g\u00f6re ise binan\u0131n sa\u011flam olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f itibar\u0131 ile de bunun anla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiliyor.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, ilgin\u00e7 mimariye sahip olan binan\u0131n arsa sahibi elinde bulunan yeri de\u011ferlendirmek i\u00e7in b\u00f6yle bir bina in\u015fa ettirdi. Havadan \u00e7ekilen bina yanlar\u0131nda y\u00fcksek yap\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in olduk\u00e7a fazla dikkat \u00e7ekiyor. \u0130nce ve uzun yap\u0131s\u0131yla tek ba\u015f\u0131na duran binan\u0131n yanlar\u0131nda oto y\u0131kama ve lastik\u00e7i bulunuyor.\r\n\r\n,Binan\u0131n ilgin\u00e7 g\u00f6z\u00fckt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden Selim Tezcan, \u201cArkada\u015flar\u0131mla bu binan\u0131n neden b\u00f6yle oldu\u011funu tart\u0131\u015f\u0131yorduk. \u00d6\u011frendi\u011fime g\u00f6re arkada\u015f\u0131n dedesi bu binay\u0131 yapm\u0131\u015f. Yan taraf\u0131 izin vermedikleri binay\u0131 b\u00f6yle yapm\u0131\u015f. ,Buray\u0131 yapan ki\u015fi ile tan\u0131\u015ft\u0131m. Her g\u00f6ren binan\u0131n resmini \u00e7ekiyor. De\u011fi\u015fik ve enteresan oldu\u011fu kadar\u0131yla ho\u015f g\u00f6z\u00fcken bir yap\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Turistler \u00e7ok resmini \u00e7ekiyor. Bina i\u00e7erisinde ya\u015fama imkan\u0131n\u0131n zor olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Genelde i\u00e7eride hep bekarlar kal\u0131yor\u201d ifadelerinin kulland\u0131.\r\n\r\n,Fatih\u2019te esnafl\u0131k yapan Mehmet durmaz, \u201cBen de g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde olduk\u00e7a ilgimi \u00e7ekmi\u015fti. \u00c7evredeki vatanda\u015flarda g\u00f6rd\u00fckleri zaman ilgilerini \u00e7ekiyor. Sanki 1 metre kare geni\u015fli\u011fi 7 metre kare uzunlu\u011fu var gibi g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. ,Genelde hep foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekiyorlar. Havalimanlar\u0131ndaki dinlenme odalar\u0131n\u0131 and\u0131r\u0131yor biraz. \u0130stanbul buras\u0131 en ufak bir yeri de\u011ferlendiriyor insanlar. \u0130nsanlar\u0131n ilgisini \u00e7ekiyor\u201d dedi.\r\n,Fatihte k\u00fc\u00e7\u00fck evlerin oldu\u011funu vurgulayan Durmu\u015f G\u00fcne\u015f, \u201cOras\u0131 pek sa\u011flam de\u011fil d\u00fc\u015f\u00fcnceme g\u00f6re. O bina burada \u00e7ok eskidir yap\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 hat\u0131rlar\u0131m. Bazen oran\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekmeye geliyorlar\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n